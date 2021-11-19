Эвакуация Хлебниковой спасателями после пожара в Москве попала на видео

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 112

Певица была найдена в бессознательном состоянии рядом с эпицентром возгорания в ее двухуровневой квартире.

Фото, видео: Instagram @marina_hlebnikova_official; 5-tv.ru

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

За жизнь певицы Марины Хлебниковой продолжают ежеминутно бороться врачи НИИ имени Склифосовского. Звезда находится в реанимации с серьезными ожогами и поражением легких из-за отравления угарным газом. Ее ввели в состоянии комы и подключили к ИВЛ.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в начале одиннадцатого вечера. К слову, вызвали соседи, которые прибежали стучаться в дверь, почувствовав запах гари. Дочь певицы и ее родители крепко спали на первом этаже квартиры и проснулись от шума.

Первым из полыхающего помещения вынесли неходячего отца Хлебниковой. Остальные вышли самостоятельно. Через некоторое время на втором этаже обнаружили и саму звезду в бессознательном состоянии. Кадры эвакуации оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Серьезно в результате пожара пострадала только Марина Хлебникова. Предварительно, певица выпила достаточное количество алкоголя, чтобы заснуть с сигаретой в руках. Экспертиза обнаружила в ее крови соответствующее значение промилле. В то же время официальная версия еще не озвучена. Дознаватели продолжают изучать место происшествия. Важно отметить, что наибольшее количество ожогов было диагностировано именно в области лица, что косвенно может также указывать на неудобную версию.

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой
19 нояб
Аборт, болезнь, самоубийство мужа и пожар: жизнь Хлебниковой как проклятье
19 нояб
Пригожин о крахе карьеры Хлебниковой: «Если артист зажигается, это кому-то нужно»
19 нояб
Косые дожди: Все романы Марины Хлебниковой
19 нояб
При пожаре в квартире Марины Хлебниковой пострадал еще один человек
19 нояб
В крови пострадавшей от пожара Марины Хлебниковой обнаружен алкоголь
19 нояб
Коллега Хлебниковой рассказал, могла ли певица устроить пожар, будучи пьяной
19 нояб
Пожар, едва не унесший жизнь Марины Хлебниковой, мог произойти из-за короткого замыкания
19 нояб
Марина Хлебникова находится в коме после пожара
19 нояб
В реанимации: стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара
19 нояб
Певица Марина Хлебникова во время пожара в Москве получила ожоги по всему телу
+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.76
0.16 82.58
0.32
Рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

19:54
На что тратила миллионы подозреваемая во взяточничестве крымский министр культуры
19:28
Видео, как отец не дал перейти грань петербургским полицейским: «Это моя дочь!»
19:20
Виктор Логинов рассказал о жизни в пандемию: «Пришлось даже жилье продать»
19:09
Рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков зодиака
19:00
В Петербурге подводят итоги региональных финалов конкурса «Лидеры России»
18:40
Эвакуация Хлебниковой спасателями после пожара в Москве попала на видео

Сейчас читают

Аборт, болезнь, самоубийство мужа и пожар: жизнь Хлебниковой как проклятье
Ветер в голове и ширинка не застегивается: ТОП-3 самых неверных знаков зодиака
Отпетый хулиган и скромный артист: Как сложилась жизнь Игоря Савочкина
Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа