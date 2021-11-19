Эвакуация Хлебниковой спасателями после пожара в Москве попала на видео
Певица была найдена в бессознательном состоянии рядом с эпицентром возгорания в ее двухуровневой квартире.
Фото, видео: Instagram @marina_hlebnikova_official; 5-tv.ru
За жизнь певицы Марины Хлебниковой продолжают ежеминутно бороться врачи НИИ имени Склифосовского. Звезда находится в реанимации с серьезными ожогами и поражением легких из-за отравления угарным газом. Ее ввели в состоянии комы и подключили к ИВЛ.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в начале одиннадцатого вечера. К слову, вызвали соседи, которые прибежали стучаться в дверь, почувствовав запах гари. Дочь певицы и ее родители крепко спали на первом этаже квартиры и проснулись от шума.
Первым из полыхающего помещения вынесли неходячего отца Хлебниковой. Остальные вышли самостоятельно. Через некоторое время на втором этаже обнаружили и саму звезду в бессознательном состоянии. Кадры эвакуации оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Серьезно в результате пожара пострадала только Марина Хлебникова. Предварительно, певица выпила достаточное количество алкоголя, чтобы заснуть с сигаретой в руках. Экспертиза обнаружила в ее крови соответствующее значение промилле. В то же время официальная версия еще не озвучена. Дознаватели продолжают изучать место происшествия. Важно отметить, что наибольшее количество ожогов было диагностировано именно в области лица, что косвенно может также указывать на неудобную версию.
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