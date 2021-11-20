Пять иномарок по-голливудски разлетелись на Кутузовском проспекте в Москве

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Светлана Шевченко
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Предварительно, трое пострадавших.

Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; Telegram @moscowmap

ДТП с пятью автомобилями практически перекрыло движение по центральной улице столицы. На записанных очевидцами кадрах видно, что от удара автомобили разбросало по полосам Кутузовского проспекта. По информации 5-tv.ru, предварительно, трое пострадавших. По уточненной информации, один человек погиб.

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