Пластический хирург оценил тяжесть ожогов на лице Марины Хлебниковой

Степень ожогов, полученных певицей Мариной Хлебниковой при пожаре в ее квартире, сравнительно невысока, а их последствия поправимы. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал пластический хирург Тигран Алексанян.

«Ну, 20% — это не страшно. Вот было бы процентов 80-90, тогда идет другой шок и так далее, они умирают. А 20% — это не так страшно. Может, просто ввели в кому, чтобы обрабатывать какое-то время. Потому что это, действительно, очень неприятно», — сказал специалист.

Он добавил, что с устранением и лечением последствий ожогов певице смогут помочь профильные специалисты — комбустиологи.

«Ничего страшного, с этим борются, делают, восстанавливают», — заверил пластический хирург.

Накануне стало известно, что на теле пострадавшей при пожаре Хлебниковой зафиксировано несколько глубоких ожогов. В частности, обожжены 20% лица, имеются ожоги головы, груди и бедер. По оценке хирурга Андрея Шестакова, лицо певицы серьезно обгорело, и ей потребуется пластическая операция по пересадке кожи. Сейчас Хлебникова, получившая кроме ожогов отравление угарным газом, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал 5-tv.ru, пожар на втором этаже двухуровневой квартиры певицы Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Полностью выгорела обстановка на площади в десять квадратных метров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. В момент ЧП дома находились несколько человек, в том числе сама певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Хлебникова. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.