Все сгорело: в НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой
В НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru
Профессор, хирург Игорь Шарипов рассказал о травмах певицы, отметив, что лечение и реабилитация будут длительными.
Пострадавшей в ходе пожара певице и звезде 90-х Марине Хлебниковой требуется плазма крови, так как у нее наблюдается большая крово-лимфо-плазма потеря. Как пояснил 5-tv.ru профессор и хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов, ей предстоит большое переливание, а для этого необходимо много донорской крови.
«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму же нужно восстанавливать, электролиты», — пояснил состояние Хлебниковой врач.
Шарипов отметил, что группа крови в данной ситуации не важна, так как необходимая для лечения плазма будет отфильтровываться.
«Это же на длительный срок. Кожа вся пожженая, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы», — резюмировал професор.
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