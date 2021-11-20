Все сгорело: в НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой

Профессор, хирург Игорь Шарипов рассказал о травмах певицы, отметив, что лечение и реабилитация будут длительными.

Пострадавшей в ходе пожара певице и звезде 90-х Марине Хлебниковой требуется плазма крови, так как у нее наблюдается большая крово-лимфо-плазма потеря. Как пояснил 5-tv.ru профессор и хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов, ей предстоит большое переливание, а для этого необходимо много донорской крови.

«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму же нужно восстанавливать, электролиты», — пояснил состояние Хлебниковой врач.

Шарипов отметил, что группа крови в данной ситуации не важна, так как необходимая для лечения плазма будет отфильтровываться.

«Это же на длительный срок. Кожа вся пожженая, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы», — резюмировал професор.