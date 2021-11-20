Все сгорело: в НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 4 052

В НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Профессор, хирург Игорь Шарипов рассказал о травмах певицы, отметив, что лечение и реабилитация будут длительными.

Пострадавшей в ходе пожара певице и звезде 90-х Марине Хлебниковой требуется плазма крови, так как у нее наблюдается большая крово-лимфо-плазма потеря. Как пояснил 5-tv.ru профессор и хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов, ей предстоит большое переливание, а для этого необходимо много донорской крови.

«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму же нужно восстанавливать, электролиты», — пояснил состояние Хлебниковой врач.

Шарипов отметил, что группа крови в данной ситуации не важна, так как необходимая для лечения плазма будет отфильтровываться.

«Это же на длительный срок. Кожа вся пожженая, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы», — резюмировал професор.

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой
20 нояб
Пластический хирург оценил тяжесть ожогов на лице Марины Хлебниковой
20 нояб
Смерть остается и витает в воздухе: таролог объяснила пожар в доме Хлебниковой
20 нояб
Перед пожаром Хлебникова умоляла магов изгнать из квартиры приведение
20 нояб
Эксперт рассказал, какие вещи в доме в случае пожара приведут к отравлению угарным газом
20 нояб
Врач не узнал Марину Хлебникову из-за ожогов на лице: «Нужна пересадка кожи»
20 нояб
Порча отвергнутого мужчины или неудачное рождение: почему Хлебниковой не везет
19 нояб
Затапливала много раз: что говорят о Марине Хлебниковой соседи
19 нояб
Запылившийся «стопудовый хит» и плюшевый тигр из 90-х: что уцелело в сгоревшей комнате Хлебниковой
19 нояб
Эвакуация Хлебниковой спасателями после пожара в Москве попала на видео
19 нояб
Аборт, болезнь, самоубийство мужа и пожар: жизнь Хлебниковой как проклятье
+3° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.76
0.16 82.58
0.32
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 ноября

Последние новости

22:17
Малафеев может избежать раздела имущества при разводе: «Передавать нечего»
22:00
Проклятая «Кутуза»: ТОП громких смертельных ДТП на центральной улице Москвы
21:44
Как купить качественные консервы и не остаться «в дураках»
21:28
Пока сын Валерии с женой развлекаются в Милане их дочка сделала первые шаги
21:14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 ноября
21:02
Мошенники нашли новый способ вымогательства денег у пенсионеров

Сейчас читают

Все сгорело: в НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой
Магия зеркальной даты: три ритуала на деньги, замужество и от сплетен 21.11.21
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть
Затапливала много раз: что говорят о Марине Хлебниковой соседи

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа