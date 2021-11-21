Вдова Караченцова решила продать квартиру актера за 280 миллионов рублей

Заслуженная артистка России Людмила Поргина хочет продать квартиру покойного мужа Николая Караченцова за 280 миллионов рублей. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».

Элитные апартаменты в Москве площадью в 250 квадратных метров долгое время пустовали. Позднее хозяйка нашла им применение и решила сдавать в аренду сотрудникам посольства Нидерландов. Их условие повергло Поргину в шок — дипломаты просили убрать все, связанное с артистом: его фотографии и портреты.

Вдова Карачецова надеется найти заслуживающее ее знаменитого мужа место для размещения памятных вещей. В ее планах — сделать надстройку над гаражом на даче и устроить там выставку-мемориал народного артиста.

«И на эти деньги я построю новый дом на даче в Валентиновке. Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли», — рассказала 72-летняя актриса.

Ранее Поргина жаловалась, что едва сводит концы с концами — пенсии в 53 тысячи ей не хватает. По словам актрисы, если бы у нее не было недвижимости, которую можно сдавать в аренду, ей попросту не на что было бы покупать еду. А пока, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, она отправилась на отдых в Дубай по местам, которые были дороги ее горячо любимому мужу.

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