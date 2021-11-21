Скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова. Данную информацию подтвердила генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. В интервью 5-tv.ru она пояснила, что звезда скончалась после продолжительной болезни.

«Я подтверждаю, что ушла из жизни Нина Русланова, сегодня 21-го числа. Продолжительная болезнь (стала причиной — Прим.ред). Она давно болеет», — сказала Гущина.

За годы карьеры Нина Русланова сыграла более 150 ролей в различных фильмах. Наиболее известна она по картинам «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Будьте моим мужем» и «Кин-дза-дза».