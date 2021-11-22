Дужников из «Ворониных» вспомнил о работе с умершим Михаилом Зубовым

Скончавшийся артист был известен по работе во многих сериалах, в популярном ситкоме он исполнил роль яркого и самобытного Лехи.

Известие о смерти 42-летнего актера Михаила Зубова стало потрясением не только для его близких, но и коллег, с которыми артист работал на съемочной площадке. Многим зрителям он известен по яркой роли Лехи в популярном сериале «Воронины».

Его коллега по ситкому, актер театра и кино Станислав Дужников — сыгравший брата главного героя Леню, в беседе с 5-tv.ru, рассказал, что в процессе съемок они не общались близко, но он знает Зубова как прекрасного артиста.

«Я не настолько с ним общался плотно, но мы вместе работали на площадке. Он замечательный артист. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это, конечно, ужасно», — сказал Дужников.

Помимо «Ворониных», актер снимался также в сериалах «Ласточка» и «Ищейка». И пусть он появлялся в основном в эпизодах, его фактура и яркая игра приковывала зрителей к экранам.

Актер стал продюсером фильма «Марионетка Жорик». Главную роль исполнил звезда сериалов «Физрук», «Любка» и «Мамы» Владимир Сычев. Фильм, ставший совместной работой режиссеров Владимира Круца и Евгения Клейменова, сочетает в себе элементы драмы и комедии.

В восьми сериях рассказывается о бизнесмене по имени Жорик, которые неплохо, хоть и не совсем легально, зарабатывает и живет в свое удовольствие, пока однажды не попадает в водоворот таких неприятностей, которые заставят его кардинально измениться.

Премьера фильма еще впереди, однако увидеть ее актер не успел.

Михаил Зубов ушел из жизни на 43-м году жизни. Как рассказала в беседе с 5-tv.ru супруга артиста Наталья Гердт, он скончался в результате заболевания коронавирусом и пневмонией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем известен умерший в 42 года актер Михаил Зубов.