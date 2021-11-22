В чертову дюжину раз: врач предостерег непривитых от СОVID-19 россиян
Врач рассказал, что непривитые от СОVID-19 в 13,5 раз вероятнее заразятся вирусом
Фото: Depositphotos /lightsource
Статистика заболеваемости неумолимо подтверждает необходимость массовой вакцинации.
Заболеваемость COVID-19 среди непривитых в 13,5 раз больше, чем у вакцинированных. Об этом рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.
По его словам, госпитализированных среди вакцинированных в регионе практически нет, однако, по статистике, на 100 тысяч человек всего 313 вакцинированных заразились коронавирусной инфекцией, а среди непривитых почти 4,5 тысячи, сообщили РИА Новости.
«Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше», — отметил врач.
За последние три недели темпы заболеваемости в Свердловской области резко снизились. Их доля сократилась в 120 раз. Ранее URA.RU рассказывал о введении режима обязательной вакцинации от вируса COVID-19 в регионе из-за высоко уровня заболеваемости и смертности населения. На данный момент показатели заболеваемости COVID-19 в регионе ровняются почти 173 тысячам человек, летальные исходы составляют чуть больше восьми тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественный транспорт.
- 22 нояб
- Во Франции заявили о «стремительном» начале пятой волны коронавируса
- 22 нояб
- Решение Путина испытать на себе назальную вакцину назвали примером для россиян
- 22 нояб
- «Исправить то, что записано в скрижалях»: как наука борется с генетическими заболеваниями
- 21 нояб
- Иммунолог призвал сделать обязательной вакцинацию для людей старше 60 лет
- 21 нояб
- Бок о бок с медиками в красной зоне: российские ученые рассказали о прорывах в генной инженерии
- 21 нояб
- Локдауны и массовые протесты: Коронавирус грозит похитить у европейцев Рождество
- 21 нояб
- Директор Европейского бюро ВОЗ предрек полмиллиона смертей от COVID-19 в ЕС
- 21 нояб
- Ковидный ликбез: как получить медотвод, кому не надо ставить прививку, что делать болевшим бессимптомно?
- 21 нояб
- РЖД отменит или сократит частоту курсирования более 40 поездов из-за снижения спроса
- 20 нояб
- Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников: «Губят людей»
Читайте также
54%
0.16 82.58
0.32
Нашли ошибку?