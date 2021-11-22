В чертову дюжину раз: врач предостерег непривитых от СОVID-19 россиян

Статистика заболеваемости неумолимо подтверждает необходимость массовой вакцинации.

Заболеваемость COVID-19 среди непривитых в 13,5 раз больше, чем у вакцинированных. Об этом рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

По его словам, госпитализированных среди вакцинированных в регионе практически нет, однако, по статистике, на 100 тысяч человек всего 313 вакцинированных заразились коронавирусной инфекцией, а среди непривитых почти 4,5 тысячи, сообщили РИА Новости.

«Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше», — отметил врач.

За последние три недели темпы заболеваемости в Свердловской области резко снизились. Их доля сократилась в 120 раз. Ранее URA.RU рассказывал о введении режима обязательной вакцинации от вируса COVID-19 в регионе из-за высоко уровня заболеваемости и смертности населения. На данный момент показатели заболеваемости COVID-19 в регионе ровняются почти 173 тысячам человек, летальные исходы составляют чуть больше восьми тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественный транспорт.