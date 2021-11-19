Запылившийся «стопудовый хит» и плюшевый тигр из 90-х: что уцелело в сгоревшей комнате Хлебниковой

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 984

Стало известно, что уцелело в сгоревшей комнате Хлебниковой

Запылившийся «стопудовый хит» и плюшевый тигр из 90-х: что уцелело в сгоревшей комнате Хлебниковой

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

На эксклюзивных кадрах с места происшествия можно увидеть скрытый от посторонних глаз, домашний мирок известной певицы, в котором она укрывалась от жизненных бурь и где ее настигло несчастье.

В результате пожара в собственной квартире тяжело пострадала певица Марина Хлебникова. 56-летняя исполнительница хита «Чашка кофию» находится в реанимации с серьезными ожогами и поражением легких из-за отравления угарным газом.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры из комнаты на втором этаже двухуровневой квартиры знаменитости, которая оказалась объята пламенем в момент трагедии и по которой огонь нанес сокрушительный удар.

На снимках хорошо видно, что раскладной диван-кровать, на котором Хлебникову нашли в бессознательном состоянии спасатели, сгорел дотла, от него осталась одна металлическая основа.

В вылизанном огнем пространстве с низкими потолками нетронутым остался только старомодный камин с причудливой лампой на краю.

Запылившийся «стопудовый хит» и плюшевый тигр из 90-х: что уцелело в сгоревшей комнате Хлебниковой

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Спальня, по всей видимости, служила и гостиной, где артистка могла принимать друзей, для которых были подготовлены глубокие кожаные кресла и еще один диван из одного комплекта. В этой комнате, спрятавшись от всего мира можно было спокойно поработать, расположившись за простым канцелярским столом с компьютером далеко не самой последней модели и накинув на плечи уютный домашний свитер.

Из комнаты можно попасть в соседнее помещение, сильно уступающее по размеру, где семья хранит милые старинные статуэтки, корабль на ретро-серванте с посудой, которой вряд ли пользуются, комнатные растения и, конечно, огромного плюшевого тигра, прикорнувшего здесь, в углу еще с 90-х годов.

В этом же помещении, к счастью, не так сильно пострадавшем от огня, хотя и со следами черной сажи на стенах, хранятся на отдельной полочке музыкальные награды певицы, диплом лауреата фестиваля «Песня года» 1998 года, статуэтка «Золотой граммофон», премия радиостанции Хит-FM «Стопудовый хит» в виде гири.

На снимках хорошо видно окно, у которого, по рассказам дочери певицы, Хлебникова часто курила, вспоминая о чем-то или строя планы на будущее.

Не исключено, что в роковой вечер, когда произошло несчастье, артистка могла изменить своей привычке и зажечь сигарету прямо в постели, а потом уснуть, забыв ее потушить.

Это пока одна из версий в числе других, но в ее пользу говорит тот факт, что у Хлебниковой больше всего обожжено именно лицо.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожар в доме заслуженной артистки РФ произошел вечером 18 ноября. Огнем была охвачена комната, в которой спала Хлебникова, площадь возгорания составила десять квадратных метров. К 22:51 пламя было потушено. Певица в тяжелом состоянии с ожогами лица, головы, груди и бедер и отравлением продуктами горения была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врачи подключили ее к аппарату ИВЛ.

В качестве одной из первых версий причин случившегося рассматривали короткое замыкание. Однако, по данным источников ТАСС в экстренных службах, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Кроме того, по информации 5-tv.ru, в крови Хлебниковой был обнаружен алкоголь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о череде трагедий в жизни Марины Хлебниковой.

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