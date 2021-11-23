Сатирик Измайлов ответил на оскорбления Шифрина: «Ничего другого от него не жду»

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Анна Павлова
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Юморист заявил, что пытался связаться с коллегой, но ответа так и не получил.

Сатирик Измайлов ответил на оскорбления Шифрина: «Ничего другого от него не жду»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Писатель-сатирик Лион Измайлов прокомментировал ситуацию с юмористом Ефимом Шифриным. Заочный конфликт завязался после обвинений Измайлова в сторону коллеги — мол тот в последние годы мало общался с давшим ему путь на сцену Виктором Коклюшкиным. Шифрин в долгу не остался и обрушился с критикой на Измайлова, заявив, что сатирик «в рай не попадет даже с QR-кодом». Писатель поспешил ответить коллеге.

Лион Моисеевич заверил: дурного о Шифрине он говорить не хотел. По его мнению, артист повелся на некое утверждение журналистов, поэтому так резко высказался. Сам Измайлов никогда не называл артиста неблагодарным человеком. Даже связался с ним, чтобы обсудить спорную ситуацию, но тот не ответил.

«Я ему послал SMS, что ничего подобного про него не говорил. Это все чушь, больше ничего. Он мне не ответил. Я не расстроился. Меня не задело. Я от него ничего другого не жду, так что все нормально», — цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Измайлов добавил, что близкими друзьями с Шифриным они никогда не были. Да и держать обиду на коллегу он не хочет.

Писатель-сатирик Коклюшкин умер 12 ноября от острой сердечной недостаточности, не дожив считанных дней до 76-летия. Сатирик писал для многих популярных юмористов страны: Евгения Петросяна, Елены Степаненко, Владимира Винокура. Но на похороны пришел только Шифрин, которому авторские монологи писателя принесли всесоюзную и всероссийскую известность.

Шифрин рассказывал, что Коклюшкин в последние годы все меньше общался с друзьями. Многие винят в этом супругу писателя, которая помогла ему излечиться от алкогольной зависимости и держала в строгости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожилой Винокур выдал главную печаль своего детства в день рождения Деда Мороза.

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