Стало известно, как живет единственная дочь Евгения Петросяна

Юморист Евгений Петросян не так часто делится с публикой подробностями о своей дочери Викторине, однако известно об их конфликте из-за разрыва с Еленой Степаненко. Сайт dni.ru рассказал, как ее воспитали, и чем она занимается сейчас.

Мать Викторины скончалась после аварии вскоре после родов. Рано потерявшая мать девочка долгое время была со знаменитым отцом в теплых отношениях. Несмотря на плотный график выступлений, он старался уделять дочери как можно больше времени и брал с собой на концерты. Викторина также мечтала выходить на сцену, очень хотела стать балериной, но отец оказался против. Сыграло роль и состояние ее здоровья. Она поступила на исторический факультет МГУ, а после учебы занималась организацией выставок в столице. Позже девушка встретила будущего супруга, вышла замуж и переехала в Нью-Йорк вместе с ним. Там у пары появились двое наследников: Андрей и Марк.

Семья продолжает жить в Штатах. Супруги занимаются бизнесом — владеют компанией по изготовлению елочных игрушек. Кроме того, Викторина работает кинопродюсером и снимает документальные фильмы. В прошлом году 53-летняя Викторина стала бабушкой — один из сыновей подарил ей внука.

Не так давно в отношениях между Петросяном и дочерью появились разногласия. Наследница комика была очень близка с его экс-супругой Еленой Степаненко, которая заменила ей мать. Развод отца с мачехой и новый роман с молодой помощницей Татьяной Брухуновой расстроил Викторину, и она почти прекратила общаться с отцом. Викторина встала на сторону Степаненко, даже поселилась у нее во время визита в Москву. Она отказалась видеться с Петросяном и не стала поздравлять родителя и его супругу с рождением сына.

Как писал 5-tv.ru, адвокат Сергей Жорин рассказал о причине затяжной судебной тяжбы Евгения Петросяна и Елены Степаненко.