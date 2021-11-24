Маленький внук Нины Руслановой поддержал мать у гроба актрисы

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 697

Народная артистка РФ скончалась в возрасте 75 лет. С ней прощаются родственники и коллеги.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Нина Русланова

Дочь актрисы Нины Руслановой Олеся Рудакова приняла соболезнования близких и коллег у ее гроба на церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов.

Наследница знаменитости буквально потеряла лицо. Проститься с артисткой пришли дочь Спартака Мишулина Карина, Дарья Екамасова, Сергей Никоненко, Александр Пашутин и многие другие. Они по одному подходили к Рудаковой, чтобы выразить ей сочувствие. Поддерживал Олесю Рудакову и 12-летний сын Константин, который терпеливо стоял рядом.

В последние месяцы дочери Руслановой пришлось нелегко — сначала ей пришлось долго уговаривать заболевшую COVID-19 мать лечь в больницу. К тому времени у актрисы уже развилась вирусная пневмония и мерцательная аритмия. Затем она столкнулась с равнодушием врачей, отказывающихся класть актрису в реанимацию и, по словам женщины, халатно относившихся к ее лечению.

Ранее 5-tv.ru писал о последней роли, которую сыграла Нина Русланова.

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