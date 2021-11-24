Жена Марка Рудинштейна прокомментировала слухи об инсульте кинопродюсера

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Артем Решетов
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Впрочем, ясности это не внесло — слухи Наталья развеивать не стала, сказав просто «мы лечимся».

Фото, видео: ТАСС / Шеметов Максим; 5-tv.ru

Основателя премии «Кинотавр» Марка Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом неделю назад — врачи прооперировали его и поставили стент (расширитель).

Но проблемы со здоровьем у кинопродюсера продолжаются — по некоторым данным, теперь ему диагностировали уже инсульт. Гражданская жена Рудинштейна прокомментировала ситуацию лаконично — по ее мнению, сейчас все зависит от усилий медиков.

«Он в больнице со вторника — все борются, все лечат. Никакие диагнозы я не говорю, и врачи… Все в руках врачей. Мы — лечимся», — сказала Наталья 5-tv.ru.

Предположительное улучшение состояние своего мужа она комментировать отказалась, повторив, что специалисты делают все возможное.

Госпитализировали кинопродюсера еще 17 ноября — видимо, сказались последствия экстренной операции на сердце, которую он перенес два месяца назад. По заявлению его помощницы — он был в сознании, а его жена уточняла, что продюсер находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом артисте, который борется с инсультом — и про его состояние известно гораздо больше. Борис Моисеев восстанавливается после перенесенного еще в 2020 году недуга, а Алла Пугачева даже готовит ему котлетки.

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