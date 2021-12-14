Проклова уличила покойного Рудинштейна в проблемах с психикой: «Комплекс?»
Известной актрисе не понравилась «правда» о ее интимной жизни, что раскрыл перед смертью продюсер. На то были веские основания?
Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова не может простить покойному кинопродюсеру Марку Рудинштейну неприятных слов о своей бурной личной жизни. Незадолго до кончины он заявил, что актриса с 15 лет «спит со всеми без разбора». Шокированная звезда сочла это серьезным оскорблением и заметила, что проблема на самом деле не в ней, намекнув на психологическое расстройство обидчика.
По мнению Прокловой, Рудинштейн никогда не отличался примерным поведением. Она заявила, что лично виделась с ним и общалась всего раз десять — обычно сталкивались на съемках шоу-проектов. Анализируя все эти встречи, актриса сделала вывод, что кинопродюсер в принципе плохо относился к окружавшим его людям.
«Я не знаю, откуда у него информация обо всех. Он все знает. Это дело его совести, его источников информации. Его уже не спросишь. Его агрессия по отношению ко всем — это комплекс маленького мужчины. А какие у меня были отношения — это мое личное дело», — цитирует Проклову Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марка Рудинштейна не стало 5 декабря. После трагедии некоторые звезды шоу-бизнеса начали припоминать творцу старые обиды. Так, к примеру, очередной скандал произошел из-за организации церемонии похорон продюсера. Он якобы еще при жизни запретил на них появляться Леониду Ярмольнику.
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