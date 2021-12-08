Стало известно о последнем неисполненном желании Марка Рудинштейна перед смертью

Актер и друг покойного режиссера Марка Рудинштейна Леонид Дзюник рассказал о неожиданном последнем желании кинематографиста. Коллеги по цеху дружили много лет и часто встречались на кинофестивалях. Не удивительно, что доверить свою последнюю волю Рудинштейн решил именно приятелю.

По словам Дзюника, Рудинштейн мечтал сыграть молочника Тевье в спектакле «Поминальная молитва» по мотивам пьесы драматурга Григория Горина. В этой роли в незапамятные времена блистал другой артист — Евгений Леонов.

Актер добавил, что и сам был бы не прочь появиться на одной сцене с дорогим коллегой, но, увы, этого больше зритель не увидит.

«У нас был бы хороший дуэт с Марком, мы уже даже начали обсуждать с ним детали постановки, но, увы, у судьбы были иные планы», — цитирует артиста dni.ru.

Прощание с Марком Рудинштейном прошла в московском Доме кино. Создатель «Кинотавра» ушел из жизни в 75 лет. На гражданскую панихиду пришли родные, друзья и преданные поклонники таланта режиссера.

Звезда умер от сердечного приступа. Два месяца назад Рудинштейн перенес сложнейшую операцию на сердце и, казалось бы, беда миновала. Но после он попал в больницу. Медики делали все возможное, но даже их усилия не смогли побороть болезнь и случилось неизбежное. Несколько дней кинодеятель пролежал в коме, его подключили к аппарату ИВЛ. 5 декабря Рудинштейн умер.

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