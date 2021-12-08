Сагалова расплакалась, прощаясь с «волшебником» Рудинштейном: «Эту профессию мне дал он»

Звезда сериала «Счастливы вместе» призналась, что покойный режиссер исполнил ее мечту.

Коллеги и друзья Марка Рудинштейна простились с покойным режиссером. Гражданская панихида прошла в столичном Доме кино. Проводить наставника в последний путь пришла актриса и хореограф Дарья Сагалова, с которой его связывали крепкая дружба и многолетнее сотрудничество.

Знаменитость выразила благодарность продюсеру за то, что он помог многим детям-танцорам, которые участвовали в детском фестивале «Кинотаврик».

«Мне он запомнился таким учителем, наставником. Самые яркие впечатления у меня с детства. Благодарна за, то добро и ту поддержку, которую он оказывал. Для меня он навсегда останется волшебником. В детстве он казался дяденькой, который может все, может исполнять мечты», — сказала звезда, едва сдерживая слезы.

Сагалова подчеркнула, что режиссер сыграл значительную роль в ее судьбе, фактически дав ей путевку в жизнь.

«Та жизнь которой я сейчас живу, это все благодаря ему, благодаря детству, проведенному на „Кинотавре“. Это профессия, которую он мне дал. Благодаря ему я познакомилась с Борисом Грачевским. А сейчас уже никого нет», — с горечью подчеркнула знаменитость.

Instagram @dariasagalova

Ранее на ее странице в Instagram появился трогательный пост, посвященный режиссеру. Артистка призналась, что ее сердце разрывалось на части после трагической вести о смерти продюсера.

«Марк Григорьевич, вы были такой ниточкой, соединяющей детство, юность, взрослую жизнь. Спасибо за все. За все концерты, „кинотаврики“. Во многом, очень во многом благодаря вам моя жизнь сложилась именно так, как сложилась», — написала она.

Марка Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября. Ему также диагностировали инсульт. Состояние постепенно ухудшалось, вскоре пациент впал в кому. Дышать сам он не мог, медикам пришлось поддерживать дыхание с помощью ИВЛ. Попытки спасти кинодеятеля не увенчались успехом. 5 декабря стало известно, что Рудинштейн скончался, не приходя в сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно о последнем неисполненном желании Марка Рудинштейна перед смертью.