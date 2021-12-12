Моложе продюсера на 34 года: названо имя последней и тайной возлюбленной Рудинштейна
Названо имя последней и тайной жены Марка Рудинштейна
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Писатель Аркадий Инин рассказал об избраннице создателя «Кинотавра», которую он долгое время скрывал от публики.
Последней любовью продюсера и создателя фестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна стала Наталья Июдина — именно эта женщина держала его за руку в последние минуты. О тайной избраннице кинодеятеля, которая была на 34 года моложе его, рассказал писатель Аркадий Инин журналистам канала НТВ.
По словам Инина, Наташка — так он называл в интервью возлюбленную Рудинштейна — находилась рядом в больнице, «моталась по всем магазинам», помогала, как могла. Тем не менее продюсер угасал буквально на глазах.
«Пыталась от него добиться какого-то ответа. Спрашивала: „Ты меня слышишь?“. Первое время он пожимал ее руку довольно сильно, а потом уже не реагировал», — добавил писатель, говоря о заботливой Июдиной.
Сам Рудинштейн четыре года назад в одном из интервью отрицал свой официальный брак с этой женщиной. Он говорил, что свободен от каких-либо отношений.
«Я свободен. Есть естественные вещи. Молодая женщина сломать себя не может. Поэтому надо знать свою меру», — цитирует продюсера Teleprogramma.pro.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, перед смертью неуемный Рудинштейн раскрыл пикантные подробности юных лет жизни Елены Прокловой.
Актриса, которая наделала шуму, заявив о харассменте и намекнув на недостойное поведение известного режиссера (заподозрен был Олег Табаков), оказывается, не была так невинна и наивна, как пыталась представиться публике. Покойный продюсер, вероятно, поспорил бы и с восприятием артисткой термина «сексуальные домогательства».
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