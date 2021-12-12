Гулящая? Рудинштейн перед смертью раскрыл интимную тайну Прокловой
Рудинштейн заявил о тайной страсти Прокловой к мужчинам
Фото: ТАСС / Рухмалев Евгений
Актриса до недавнего времени жаловалась на домогательства со стороны богатых и знаменитых. По версии покойного кинопродюсера, звезда сама была не против отношений «на одну ночь».
Знаменитый кинопродюсер Марк Рудинштейн о звездах шоу-бизнеса, кажется, знал все и даже больше. Так, например, однажды он раскрыл шокирующую правду о личной жизни актрисы Елены Прокловой. За свое темное прошлое дива вынуждена оправдываться до сих пор.
В одном из интервью Рудинштейн поведал, что Елена Игоревна была слишком ветреной в юные годы. Известно, что актриса не раз жаловалась на домогательства со стороны мужчин. В этом даже подозревали режиссера Олега Табакова. Но по версии кинопродюсера, знаменитость сама была готова «ложиться под кого угодно».
«У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» — показал отрывок признания Марка Рудинштейна телеканал НТВ.
Впрочем, на Рудинштейна актриса за эти слова не обижалась. Смерть кинопродюсера она восприняла, как личную трагедию, поскольку считала его очень талантливым человеком, отмечает StarHit.ru.
Марк Рудинштейн скоропостижно скончался 5 декабря от последствий инсульта. До трагедии он часто жаловался на проблемы с сердцем. 75-летнего кинопродюсера пытались выхаживать даже на аппарате ИВЛ. К сожалению, усилия медиков не увенчались успехом.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Марк Рудинштейн «не пригласил» Леонида Ярмольника на свои похороны.
- 8 дек
- Стала известна стоимость гроба Марка Рудинштейна
- 8 дек
- В Москве простились с Марком Рудинштейном
- 8 дек
- Сагалова расплакалась, прощаясь с «волшебником» Рудинштейном: «Эту профессию мне дал он»
- 8 дек
- Стало известно о последнем неисполненном желании Марка Рудинштейна перед смертью
- 8 дек
- В Доме кино началось прощание с Марком Рудинштейном
- 8 дек
- Ярмольник о Рудинштейне: «Я 11 лет не мог с ним на одном гектаре разместиться»
- 7 дек
- Тих и скромен: Опубликовано видео, снятое незадолго до смерти Рудинштейна
- 6 дек
- Кто унаследует «Кинотавр» после смерти Марка Рудинштейна
- 6 дек
- Почему Рудинштейн не «пригласил» Ярмольника на свои похороны
- 6 дек
- Стали известны дата и место прощания с Марком Рудинштейном
Читайте также
86%
0.01 83.12
-0.22
Нашли ошибку?