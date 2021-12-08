В Доме кино началось прощание с Марком Рудинштейном
Создатель «Кинотавра» успешно поборол онкологию в период пандемии, но год спустя его жизнь унес сердечный приступ.
Фото, видео: РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru
В московском Доме кино началась церемония прощания с создателем фестиваля «Кинотавр», именитым режиссером Марком Рудинштейном.
Отдать дань памяти творцу пришли коллеги, друзья и почитатели. Особое место занимают члены семьи Рудинштейна — его гражданская жена Наталья, дочь и двое внуков. После гражданской панихиды пройдет кремация.
Жизнь кинодеятеля унес сердечный приступ. 75-летний продюсер и кинокритик пролежал в больнице больше двух недель, последние дни он провел в искусственной коме и подключенный к аппарату ИВЛ.
Это была не первая схватка режиссера со смертью. В 2020 году Рудинштейн узнал о пугающем заболевании — у него диагностировали рак предстательной железы. Тогда создатель «Кинотавра» принял решение ограничить контакты с внешним миром на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире. Заражение могло окончательно подорвать здоровье Рудинштейна, однако его осторожность оправдалась, а беда миновала. Кинокритику удалось пережить непростой период.
В 2021 году, за два месяца до кончины, кинематографист также перенес экстренную операцию на сердце, но тогда ничто не предвещало трагедии. Однако последствия дали о себе знать совсем скоро, и 5 декабря деятеля культуры не стало.
В историю кинематографа Рудинштейн вошел как советский и российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры РФ и отец кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также организатор премии «Золотой овен», обладатель золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино». Также Рудинштейн приложил руку к организации одного из первых в России рок-фестивалей «Подольск — 87» и стал создателем прогремевшей на весь мир, экстраординарной в свое время картины «Интердевочка».
Ранее 5-tv приводил рассказ киноактера Виктора Мережко, который утверждал, что Рудинштейн предчувствовал свою скорую смерть.
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