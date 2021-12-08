Стала известна стоимость гроба Марка Рудинштейна
В Центральном доме кинематографистов простились со знаменитым режиссером и создателем фестиваля «Кинотавр».
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
В Москве простились с режиссером и продюсером Марком Рудинштейном. Для создателя главного российского кино-фестиваля «Кинотавр» был выбран элитный гроб стоимостью 80 тысяч рублей. В такую сумму оценивает изделие издание dni.ru.
Родственники покойного приобрели лакированный гроб европейского производства марки Padova, изготовленный из массива ценных пород древесины. В комплект также входят постель, подушка и покрывало.
Пришедшие на церемонию прощания в Центральном доме кинематографистов близкие, друзья и коллеги смогли отдать дань памяти и уважения знаменитому королю красных дорожек, который лежал в элегантном черном костюме в окружении белых роз.
Как стало известно, после церемонии прощания состоится кремация.
Марк Рудинштейн родился в Одессе, учился в ГИТИСе и в Театральном училище имени Щукина. В 1987 году организовал первый рок-фестиваль в СССР. В историю кинематографа вошел как советский и российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры РФ и отец кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также организатор премии «Золотой овен».
В 2003 году он был удостоен звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации, также был обладателем золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино».
Режиссер скончался 5 декабря от сердечного приступа на 76-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова расплакалась, прощаясь с «волшебником» Рудинштейном.
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