Могила Нины Руслановой утопает в цветах: «Нашей замечательной»

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны народной артистки России Нины Руслановой. Звезда отечественного кинематографа скончалась в возрасте 75 лет от последствий коронавирусной инфекции. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места захоронения всенародно любимой артистки.

Могила умершей актрисы усыпана алыми и белыми розами, которые принесли на Троекуровское кладбище близкие и коллеги в знак памяти и уважения ее таланту.

«Замечательная» — гласит надпись на траурной ленте на могиле Руслановой. Это слово самым точным образом отражает яркую индивидуальность поразительной актрисы, прошедшей через тяжелые испытания, но не утратившей до конца дней непередаваемой харизмы, которая зажигала в сердцах всех, кто ее знал.

Рядом с местом упокоения актрисы находятся могилы других выдающихся личностей, оставивших заметный след в истории отечественного искусства, политики и спорта.

Именно здесь покоятся Наталья Гундарева и Любовь Полищук, Владислав Галкин и Андрей Панин, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская.

Неподалеку также находится могила певицы Юлии Началовой, которая, так же как и многие другие, была большой поклонницей творчества Руслановой.

Троекуровское кладбище было основано в 1962 году на месте бывшего села Троекурово, от которого сохранился комплекс прудов и каменный храм Николая Чудотворца. В 1975-м исполком Моссовета принял решение «О строительстве пускового минимума мемориального Троекуровского кладбища». Здесь надлежало хоронить граждан, имеющих особые заслуги.

На сегодняшний день мемориальный комплекс занимает площадь почти 30 гектаров, но уже ведутся работы по его расширению.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась в больнице от последствий COVID-19. На фоне инфекции у нее развилась вирусная пневмония и мерцательная аритмия. Дочь Олеся Рудакова обвинила врачей в халатности. По словам наследницы, ей пришлось долго уговаривать медиков перевести мать, которой с каждым днем становилось все хуже, в реанимацию. Спасти преданно любимую зрителями всех поколений артистку не удалось. Ее не стало 21 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что маленький внук Нины Руслановой поддержал мать у гроба актрисы.