Телеведущий Лев Новоженов назвал истинную причину смерти 36-летней дочери

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Надежда Квашенко
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Журналист хранил молчание в течение двух лет с момента трагедии, произошедшей в США.

Телеведущий Лев Новоженов назвал истинную причину смерти 36-летней дочери

Фото: Соцести

Телеведущий Лев Новоженов, известный зрителям по таким программам, как «Времечко» и «Сегоднячко», спустя два года после смерти дочери рассказал правду о настоящих причинах трагедии. Искусствовед Александра Новоженова умерла 31 января 2019 года в Чикаго, куда переехала ради учебы в аспирантуре. Ей было 36 лет.

СМИ писали, что молодая женщина скончалась из-за онкологического заболевания, борьба с которым продолжалась долгое время. Однако, как рассказал сам телеведущий, эти предположения не соответствуют действительности.

«Три года она отучилась, покончила с собой. На днях вышло ее полное собрание сочинений — все, что она писала. В интернет-магазинах представлена ее книга „Александра Новоженова. Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн“, искусствоведческие работы», — признался журналист в программе «Однажды…» на одном из телеканалов.

Журналист и писатель Лев Новоженов был женат четыре раза, пишет StarHit.ru. У него также есть сын от другого брака, который живет в Нью-Йорке. Также после смерти дочери Александры у него осталась внучка Ида, которая пока не определилась, станет ли заниматься журналистикой, как дедушка или же пойдет по стопам мамы и начнет изучать искусство.

Недавно телеведущий высказался по поводу причин отсутствия на похоронах известного юмориста Виктора Коклюшкина, его коллег, для которых он писал немало монологов.

По словам Новоженова, определенную роль в том, что писатель-сатирик в последние годы мало общался с друзьями сыграла его супруга. Как отметил журналист, жене Коклюшкина, скорее всего не нравились шумные застолья с обязательной выпивкой, которые любили устраивать артисты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что история с еще одной загадочной смертью молодой женщины получила продолжение.

Так, стало известно, что обвиняемая по делу о гибели дочери Владимира Конкина совладелица и управляющая фитнес-клуба «Джамп» Анна Андрианова отрицает свою вину.

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