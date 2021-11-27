Каждый знак зодиака привлекателен, но воспламенить любовь могут порой неожиданные вещи, одних привлекает красивая внешность, других — богатый внутренний мир. Узнайте свои сильные стороны, чтобы умело «цеплять» противоположный пол.

Овен

Невероятная энергетика — ваш главный козырь.

Многие вам завидуют, видя, насколько ваша богатая на события и эмоции жизнь отличается от их обыденной серости. Ваши анекдоты на все случаю жизни вызывают смех, заряжая и других вашим неуемным оптимизмом.

Телец

Внешность яркая и притягательная — ваш конек. Вас ценят из-за того комфорта, которым вы окружаете себя и можете это сделать для других. В союзе с вами возлюбленный чувствует себя как за каменной стеной, а это, согласитесь, очень привлекательный вариант для решившихся вступить в брак.

Близнецы

Общительнее вас никого нет. Многим импонирует ваша открытость и умение дарить вдохновение. Вы умеете так ловко подбодрить человека, что благодаря вам даже самый застенчивый почувствует — что у него раскрываются крылья и он способен горы свернуть.

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Рак

Ваша щедрость притягивает других как магнит. При этом вы склонны помогать не только материально, но и окружать своим теплом и добротой, зачастую без особого повода.

Лев

Уверенность — ваше все. Ваш царственный вид заставляет восторгаться, и многие стремятся стать вашими друзьями в надежде заполучить и ваше горячее сердце.

Дева

У вас масса достоинств, среди которых — умение слушать, помочь словом и делом, мудрое отношение к жизни и стремление избегать конфликты. Благодаря такому ценному набору вы производите очень благоприятное впечатление.

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Весы

Комплименты — вы умеете не только подбирать нужные слова, но и благосклонно принимать их. Этот талант благодарно впитывать и ценить действия потенциальных воздыхателей может привести к свадьбе.

Скорпион

Жертвенность и преданность создают ореол, заставляющий безоговорочно влюбиться. Но чтобы привлечь ваше внимание, претенденту на вашу руку и сердце придется основательно потрудиться.

Стрелец

Чувство юмора и легкий характер выделяют вас среди других знаков зодиака. Ваша привлекательная внешность, оптимизм и превращать все вокруг в праздник заставляют трепетать не одно сердечко.

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Козерог

Серьезность и основательность — ваши слагаемые успеха у противоположного пола. Бонус — гостеприимство. Увидев вас, становится понятно, что от добра добра не ищут и что вы — надежный спутник на всю оставшуюся жизнь.

Водолей

Умные и блистающие эрудицией — за эти качества вас и любят. С вами точно не соскучишься, а ваши умные разговоры, разбавленные искрометным юмором, вскружат не одну голову.

Рыбы

Тонкость и обаяние — манящие и завлекающие, словно умело расставленные сети рыбака. Море позитива и вдохновения получают находящиеся рядом с вами. А еще вы умеете быстро прощать, что, согласитесь, не часто встречается, а потому непременно не может остаться незамеченным.

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