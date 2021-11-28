Умер основатель команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс

Основатель и бывший руководитель команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

«С большой печалью от имени семьи Уильямс команда подтверждает смерть сэра Фрэнка Уильямса, основателя и бывшего руководителя команды Williams Racing, в возрасте 79 лет», — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется, уточняется лишь, что Уильямс после госпитализации «мирно скончался в окружении своей семьи».

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79. — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021

Уильямс основал гоночную команду в 1966 году. Золотая эпоха Williams пришлась на период с 1980 по 1997 годы, когда команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов «Формулы-1». Всего на счету Williams 114 побед в Гран-при кольцевых гонок.

Сам Уильямс после автоаварии в 1986 году был прикован к инвалидной коляске. При этом до 2012 года он оставался у руля команды, пока его не сменила дочь Клэр. В 1999 году Фрэнк Уильямс получил титул рыцаря Британской империи. Основанную им команду Williams в 2020 году выкупила американская инвестиционная компания Dorilton Capital.

Накануне 5-tv.ru сообщал о смерти 16-летнего хоккеиста молодежного «Динамо» Валентина Родионова, который 21 ноября потерял сознание во время игры с ЦСКА.