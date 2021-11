Умер основатель команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс

Основатель и бывший руководитель команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

«С большой печалью от имени семьи Уильямс команда подтверждает смерть сэра Фрэнка Уильямса, основателя и бывшего руководителя команды Williams Racing, в возрасте 79 лет», — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется, уточняется лишь, что Уильямс после госпитализации «мирно скончался в окружении своей семьи».

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.