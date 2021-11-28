Умер основатель команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс

|
Алексей Хитров
1 018

Под руководством своего создателя Williams девять раз выигрывала Кубок конструкторов легендарных кольцевых гонок.

Умер основатель команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс

Фото: ТАСС / DPA / TASS

Основатель и бывший руководитель команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

«С большой печалью от имени семьи Уильямс команда подтверждает смерть сэра Фрэнка Уильямса, основателя и бывшего руководителя команды Williams Racing, в возрасте 79 лет», — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется, уточняется лишь, что Уильямс после госпитализации «мирно скончался в окружении своей семьи».

Уильямс основал гоночную команду в 1966 году. Золотая эпоха Williams пришлась на период с 1980 по 1997 годы, когда команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов «Формулы-1». Всего на счету Williams 114 побед в Гран-при кольцевых гонок.

Сам Уильямс после автоаварии в 1986 году был прикован к инвалидной коляске. При этом до 2012 года он оставался у руля команды, пока его не сменила дочь Клэр. В 1999 году Фрэнк Уильямс получил титул рыцаря Британской империи. Основанную им команду Williams в 2020 году выкупила американская инвестиционная компания Dorilton Capital.

Накануне 5-tv.ru сообщал о смерти 16-летнего хоккеиста молодежного «Динамо» Валентина Родионова, который 21 ноября потерял сознание во время игры с ЦСКА.

-6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
75.59
0.99 84.95
1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
Азиза расплакалась, говоря о смерти Градского: «Фактически на работе случилось»
8:59
Как сильно пострадала Великобритания из-за мощнейшего шторма «Арвен» — видео
8:52
Финал всероссийского конкурса «Твой ход» стартовал в Сочи
8:45
После взрыва на фабрике медицинских масок в Ленобласти разгорелся пожар
8:38
Альбина Джанабаева показала редкое фото старшего сына от Меладзе в День матери
8:31
Какая прическа вам подойдет? Тест для женщин

Сейчас читают

Детство в нищете и ругательства со сцены: как Градский стал патриархом рок-музыки
Перед смертью в крови Градского выявили высокое количество антител к COVID-19
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа