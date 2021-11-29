Ранее перенесшие COVID-19 находятся в группе риска по заболеванию новым штаммом

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Артем Решетов
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ВОЗ напоминает, что своевременная вакцинация — залог снижения смертности и тяжести заболевания.

Ранее перенесшие COVID-19 находятся в группе риска по заболеванию новым штаммом

Фото: depositphotos /ralwel

Тема:
Эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что, по результатам предварительных данных, люди, ранее перенесшие COVID-19 подвержены повышенному риску заражения новым штаммом вируса «омикрон». Более подробная информация об этом штамме, по заявлению ВОЗ, будет доступна в «ближайшие дни и недели» — требуется более тщательное изучение штамма.

Однако подтвердилось озвученное ранее заявление — используемые в настоящий момент ПЦР-тесты успешно выявляют новый штамм.

Помогают от «омикрон»-коронавируса и вакцины — несмотря на то, что в ВОЗ подчеркнули, что говорить о большей опасности, исходящей от нового штамма, чем от «дельта»-варианта заболевания, пока рано — необходимы исследования, своевременная вакцинация — залог снижения смертности и тяжести заболевания.

Первый случай заболевания этим штаммом был впервые зафиксирован ВОЗ 24 ноября в Южной Африке — но первый образец штамма был найден еще в начале месяца. Коронавирус-«омикрон» имеет большое количество мутаций, «некоторые из них вызывают обеспокоенность» — «омикрон» еще более заразен, и им чаще болеют дети.

Организация также отслеживает два других штамма коронавируса, попавших в группу VOI — вариант, вызывающий интерес. Эти штаммы, по мнению ВОЗ, чуть менее опасны — но за ними обязательно необходимо следить, чтобы они не перешли в другую категорию. К таким штаммам сейчас относятся варианты «лямбда» и «мю».

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о победном шествии нового штамма по Европе.

Тема:
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