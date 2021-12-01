«Под контролем годами»: онколог о шансах на выздоровление при раке легких

О страшном онкологическом заболевании и перенесенной операции откровенно рассказала актриса Евгения Симонова.

Актриса Евгения Симонова на днях поделилась своим опытом борьбы с онкологическим заболеванием. По словам знаменитости, диагноз рак легких ей поставили десять лет назад.

Как оказалось, без оперативного вмешательства было не обойтись, поэтому актриса решилась лечь под нож. В ходе операции ей удалили нижнюю часть легкого и подпилили ребра.

О том, как современная медицина противостоит грозной болезни, и как сегодня медики оценивают шансы на выздоровление в беседе с 5-tv.ru рассказал главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

По словам эксперта, рак легких остается одним из самых опасных и распространенных онкологических заболеваний, однако сегодня медицина имеет возможность успешно спасать таких больных.

«За последние годы врачи достигли больших успехов в лечении рака легких, причем даже на поздних стадиях. Это связано в первую очередь с появлением новых режимов лечения, новых лекарств, которые позволяют зачастую даже на запущенных стадиях держать заболевание под контролем иногда годами», — отметил Пылев.

По словам специалиста, продолжительность жизни таких пациентов существенно увеличилась благодаря появлению таргетной терапии — лечения препаратами, которые блокируют рост и распространение раковых клеток, а также иммунотерапии.

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