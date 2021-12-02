ФСБ РФ задержала троих шпионов из Украины, один из них готовил теракт

Трое граждан Украины, входящих в состав разведывательно-диверсионной группы, задержаны сотрудниками ФСБ России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Двое из них — отец и сын — прибыли, по данным силовиков, для сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных объектов на территории РФ. В частности, предприятий занимающихся жизнеобеспечением, а также их интересовали объекты транспортной инфраструктуры. В своих показаниях они сообщили, что им обещалось вознаграждение в размере десяти тысяч долларов США. Указания они получали от действующего сотрудника УСБУ в Тернопольской области полковника Василия Ковалика.

Третий задержанный — житель Киевской области — планировал осуществить теракт. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что он является агентом Главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины. Его завербовали по указанию лично начальника сектора, сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины, подполковника Максима Кириловца. По заданию он должен был совершить на территории РФ террористический акт путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пояснили в ФСБ.

Детали задержания и в каком это было регионе пока не раскрывается.