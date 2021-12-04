«Выкупила внука»: сестра Марии Шукшиной выдала неприглядную семейную тайну

Родственница знаменитости утверждает, что актриса нашла способ рассчитаться с несостоявшейся невестой Фрейей Зильбер, чтобы внук остался со звездной семьей.

Российская актриса Мария Шукшина могла выкупить собственного внука у несостоявшейся невестки Фрейи Зильбер. Такое заявление сделала сестра знаменитости Ольга Шукшина.

Скандал в семье артистки длился несколько лет. Семейство никак не могло поделить маленького внука звезды Марка, которого родила девушка из Барнаула от сына Шукшиной Макара Касаткина. За все это время мальчика ни разу не видела ни его бабушка, ни другие звездные родственники.

Как рассказывала Шукшина, раздуть из ситуации конфликт всероссийского масштаба решила молодая мама Фрейя, которая фактически «продала» рейтинговую историю одному из ток-шоу на телевидении, где ей неплохо платили за спекуляцию на знаменитой фамилии.

Последовала череда громких эфиров, которая завершилась очень неожиданно. Мама малыша пошла на перемирие и разрешила звездной семье видеться с ребенком, а после и вовсе передала им сына на воспитание.

Теперь Ольга Шукшина раскрыла неприглядные подробности этого примирения. По ее словам, звездная сестра долгое время не хотела признавать невестку сына Макара, да и самого внука тоже. Поменять свое мнение ее вынудили скандальные шоу. Родственница Шукшиной заявила, что Мария купила девушке квартиру, чтобы мальчик остался с ней.

«Ее же прижали к стенке — она вынуждена была признать своего внука и взять его. И уж как там получилось, как она уж рассчиталась там. Есть инсайдерская информация, что она выкупила практически этого внука. Что она рассчиталась со своей невесткой, купила ей квартиру где-то там в Барнауле и сказала, что „на этих условиях ты не появляешься нигде, мальчика забираем себе“», — цитирует сестру звезды BLITZ+.

Фрейя встречалась с Касаткиным в 2017-м. Пара рассталась, когда девушка была беременна. Тогда в эфире популярного шоу она заявила, что именно возлюбленный выгнал ее из дома — очередной громкий скандал потрепал фамилию Шукшиных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлий Гусман резко осудил заявления антипрививочницы Марии Шукшиной.