Суханкина о рождении мертвого малыша: «Врач выдавливала ребенка руками»

Экс-солистка группы «Мираж» призналась, что ее муж страшно пил и не хотел детей — обе беременности от него закончились трагедией.

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала шокирующие подробности того, что ей пришлось пережить во время родов. По словам звезды, на восьмом месяце беременности у нее возникли серьезные осложнения, малыш в утробе не дышал. Перепуганная женщина вызвала скорую, и уже в больнице услышала чудовищный приговор: ребенок мертв.

«Мне сказали: „Ваш ребеночек умер, помогите нам родить“. Я просто упала в обморок. Врач легла мне на живот, выдавливала ребенка. Она пыталась мне его показать, я отвернулась, потому что поняла, что буду видеть его во сне всю оставшуюся жизнь», — горько призналась она в интервью Борису Корчевникову в эфире канала «Россия 1».

Знаменитость отметила, что, по всей вероятности, тяжелые осложнения дал аборт, который она сделала раньше с подачи бывшего мужа-алкоголика. Экс-супруг встретил новость о том, что жена носит под сердцем младенца, истерикой и грозился бросить артистку одну с грудничком на руках. Пугал ее, что она «родит дебила», а ему надо прежде «почиститься» от зависимости.

Испуганная женщина пришла к врачу, и несмотря на заверения медика о том, что она родит нормального ребенка, решилась избавиться от малыша.

Своих детей звезда так и не родила, но обрести материнское счастье все же смогла. Восемь лет назад она взяла из детского дома двоих ребят — мальчика Сережу и девочку Леру. За ними она поехала из Москвы в далекую Тюмень.

«Прежде чем взять детей, я советовалась с родителями. Мне самой запретили к тому времени уже рожать. Сказали: только суррогатное материнство. Но это, как ни крути — чужое. Родители меня поддержали. Мама только предупредила: «Не бери грудничков», — вспоминала 57-летняя певица.

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