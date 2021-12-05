Умер Марк Рудинштейн. Режиссер и создатель «Кинотавра» скончался в воскресенье, 5 декабря, в возрасте 75 лет.

В 2020-м советский и российский продюсер, актер и кинокритик объявил, что у него рак предстательной железы. Рудинштейн ограничил контакты с внешним миром, а день рождения планировал провести дома. Массовое празднование рисковало окончиться неприятными последствиями, ведь в стране в этот период действовал режим самоизоляции из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Однако звезде удалось пережить этот сложный период.

Осенью 2021-го Рудиншитейн попал в больницу. Его госпитализировали с сердечным приступом. Пресса и пользователи соцсетей вспомнили выдающиеся проекты Марка Рудинштейна, в числе которых было не только продюсирование громких мероприятий, но и актерские работы.

Помимо творческого наследия Марк Рудинштейн оставил после себя дочь Наталью, а так же внуков и даже правнуков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какой вклад внес Марк Рудинштейн в отечественную культуру.