Знаменитый продюсер, актер и кинокритик скончался в возрасте 75 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Умер Марк Рудинштейн

Умер Марк Рудинштейн. Режиссер и создатель «Кинотавра» скончался в воскресенье, 5 декабря, в возрасте 75 лет.

В 2020-м советский и российский продюсер, актер и кинокритик объявил, что у него рак предстательной железы. Рудинштейн ограничил контакты с внешним миром, а день рождения планировал провести дома. Массовое празднование рисковало окончиться неприятными последствиями, ведь в стране в этот период действовал режим самоизоляции из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Однако звезде удалось пережить этот сложный период.

Осенью 2021-го Рудиншитейн попал в больницу. Его госпитализировали с сердечным приступом. Пресса и пользователи соцсетей вспомнили выдающиеся проекты Марка Рудинштейна, в числе которых было не только продюсирование громких мероприятий, но и актерские работы.

Помимо творческого наследия Марк Рудинштейн оставил после себя дочь Наталью, а так же внуков и даже правнуков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какой вклад внес Марк Рудинштейн в отечественную культуру.

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