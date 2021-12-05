Вклад Марка Рудинштейна в отечественную культуру

Известный российский режиссер, основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн умер в воскресенье, 5 декабря, в возрасте 75 лет.

Имя Марка Рудинштейна особенно любимого россиянами, заставшими переломный момент в истории родины. За плечами продюсера проведение одного из первых рок-фестивалей в СССР и создание главного российского кинофестиваля. Кроме того, Марк Григорьевич (По паспорту Израильевич. — Прим. ред.) зарекомендовал себя в качестве отменного актера.

5-tv.ru вспоминает выдающиеся проекты Марка Рудинштейна.

Первый рок-фестиваль в СССР, 1987 год

История отечественного рока сегодня помнит несколько «первых рок-фестивалей в СССР». К их числу часто относят Фестиваль самодеятельных рок-групп «Подольск — 87». Тем не менее именно это мероприятие в итоге прозвали «Русским Вудстоком», а некоторые музыкальные критики окрестили его как определяющее событие в истории русского рока. Сам Марк Рудинштейн считает, что «Подольск — 87» — лучшее, что он сделал в своей жизни.

Официальная статистика говорит примерно о 40 тысячах проданных билетов. Среди приглашенных на подольскую сцену артистов были наиболее яркие коллективы той эпохи. В их число вошли «ДДТ» и «Наутилус Помпилиус». Важно отметить, что рок-фестиваль даже в конце 80-х для СССР был в диковинку. Тем не менее причастным удалось спасти мероприятие от запрета с помощью звонка из министерства культуры. В целях безопасности для охраны праздника задействовали внутреннюю армию.

По словам Рудинштейна, «Подольск — 87» — лучшее, что он сделал в жизни; Фото из открытых источников

Сегодня о «Русском Вудстоке» помнят разве что музыкальные эксперты и прожженные поклонники рок-музыки. По мнению некоторых деятелей искусства, «Подольск — 87» был одним из тех событий, что когда-то потрясли мир, но о нем почему-то забыли. Совсем иная судьба была уготована другому проекту Марка Рудинштейна, на этот раз связанным с кино. А перед этим с ним случится главный фильм всей его жизни.

Продюсирование и прокат фильма «Интердевочка», 1989 год

Рубеж 80-х и 90-х оказался переломным для всех жителей тогдашнего СССР. Перестройка принесла с собой новые экономические и культурные реалии. Последние диктовали создание нетипичных для советского зрителя кинолент. Тему всеобщей благодати сменили разговоры о суровой действительности, с которой очень скоро встретилось все большее количество россиян. Одним из таких проектов оказался фильм «Интердевочка», главная героиня которого работала ночной бабочкой.

«Интердевочка» оказалась культовой кинокартиной. Проект подарил исполнительнице главной роли Елене Яковлевой всесоюзную славу, а продюсеру кинополотна — неоценимый опыт. Продюсирование «Интердевочки» позволило недавно отсидевшему Рудинштейну заработать приличную сумму денег и открыть для себя новую сферу деятельности.

Кадр из фильма «Интердевочка» реж. П. Тодоровский 1989 г.

Сегодня «Интердевочка» является памятником своей эпохи, а Елена Яковлева — одна из самых известных актрис российского кинематографа. После продвижения истории о повседневной жизни жриц любви в СССР Рудинштейн не на шутку заинтересовывается кино. Вскоре он берется за создание совершенно уникального проекта, который по своей значимости переплюнет ту же «Интердевочку».

Создание кинофестиваля «Кинотавр», 1990 год

Новый проект Марка Рудинштейна посвящен кинематографу и создается на средства, вырученные от проката «Интердевочки». Первые большие «смотрины» российского кино пройдут в Подольске под названием «Фестиваль некупленного кино». На мероприятии показывали отечественные картины, которые не выдержали конкуренции с зарубежным кинопромом и не попали в большой прокат.

«Кинотавр» начинался как фестиваль кино, незамеченного массовым зрителем; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Нынешнее свое называние фестиваль получит спустя год, тогда же решено будет перенести его в более благоприятное место — в Сочи. Название «Кинотавр» фестиваль получил от слияния двух слов: «кино» и «кентавр», так как соединял в себе как элитарное, так и массовое кино.

В будущем «Кинотавр» перерастет в главное кинособытие года. Марк Рудинштейн продал свои права на «Кинотавра» еще в 2006-м.

«Вольф Мессинг», Осип Ефремович, 2009 год

В 2009-м на телеэкраны страны выходит сериал об одном из самых загадочных людей СССР — Вольфе Мессинге. Об этом человеке известно великое множество легенд, согласно которым тот умел заглядывать в будущее, пусть люди и не всегда его слушали. Однако сына Сталина ему спасти все же удалось.

Василий планировал лететь на самолете, гибель которого предсказал Мессинг. Вождь народов не отменил рейс, но родственника с него снял. Подобных моментов в истории о Вольфе Мессинге, свидетельствующих о его даре прорицания найдется приличное количество. Впрочем, не все верят в их достоверность.

Российский телесериал «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» публика приняла неоднозначно. Одни нахваливали его за захватывающий сюжет, другие — ругали за историческую неточность вплоть до даты рождения главного героя. Тем не менее картина стала одной из самых ярких актерских работ Марка Рудинштейна, некогда заставшего в живых человека, которого он сыграл в телепроекте.

На съемках сериала «Вольф Мессинг», реж. Владимир Краснопольский и Валерий Усков, Россия, 2006 год

Причина смерти Марка Рудинштейна

В 2020-м Марк Рудинштейн объявил, что у него рак предстательной железы. Продюсер ограничил контакты с внешним миром, а день рождения планировал провести дома. Массовое празднование рисковало окончиться неприятными последствиями, ведь в стране в этот период действовал режим самоизоляции из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Однако звезде удалось пережить этот сложный период.

Осенью 2021-го Рудиншитейн попал в больницу. Мужчину госпитализировали с сердечным приступом.

Пресса и пользователи соцсетей вспомнили выдающиеся проекты Марка Рудинштейна, в числе которых было не только продюсирование громких мероприятий, но и актерские работы.

Помимо творческого наследия Марк Рудинштейн оставил после себя дочь Наталью, а так же внуков и даже правнуков.