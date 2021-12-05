Ненавидит интернет и дает советы девушкам: как живет звезда 90-х Сергей Крылов

Певец, музыкант и шоумен Сергей Крылов находился на пике популярности в 1990-х, когда его хиты — «Девочка моя», «Короче, я звоню из Сочи» и, конечно, «Осень — золотые листопады» в дуэте с Александром Добронравовым звучали на каждом углу. Однако в последние годы он практически пропал из поля зрения публики.

Артист, в августе отметивший 60-летие, редко дает интервью, а вокруг его личной жизни ходит немало слухов, которые он не спешит опровергать.

По признанию самого Крылова, он не ведет страницы в социальных сетях, потому что не понимает современный язык, на котором общается большинство пользователей.

«Там такой неуместный для меня язык. Я даже не хочу узнавать: дураки какие-то», — цитирует артиста StarHit.ru.

Путь к славе обычного парня из Тулы был непростым. Его родители развелись и мальчик рос без отца. Воспитанием Сергея занимались бабушка, мама и отчим.

В 2004 году СМИ писали о большой трагедии в семье исполнителя. Тогда, во время ограбления в собственном доме были убиты мать Крылова и ее супруг.

Даже в подростковом возрасте будущий артист не отличался спортивным сложением и любил вкусно поесть. Однако, несмотря на внушительные размеры, он успешно реализоваться в музыке — Крылов посещал музыкальную школу, научился играть на гитаре и писал песни.

Он женился сразу после школы, но брак долго не продержался. Несмотря на рождение дочери Каролины, супруги развелись уже через два года. Сам Крылов уехал в Ярославль, где поступил в местный театральный институт, а семья осталась в Туле. Даже спустя годы дочь артиста подчеркивает, что общаться с отцом не намерена.

В студенческие годы в жизни Крылова появилась женщина, которая стала его второй супругой. Артист и по сей день состоит в браке со своей однокурсницей Любовью Дубовик, у них есть взрослый сын Ян. Молодой человек окончил факультет истории кинокомиксов в американском колледже и живет в США. Эти отношения прошли свою проверку временем, хотя испытаний было немало и пара не раз оказывалась на грани развода.

Говорили, что одной из причин очередного конфликта, который разгорелся между мужем и женой, были измены Крылова с бывшим концертным директором шоумена Еленой Венгржиновской, которая впоследствии вышла замуж за солиста группы «Корни» Александра Асташенка.

По рассказам друзей певца, отношениям пришел конец из-за пьянства Крылова. После расставания с возлюбленной он вернулся в тихую семейную гавань, а супруга, вероятно, проявила истинно женскую мудрость, закрыв глаза на похождения темпераментного мужа.

Крылов не оставил творческую деятельность и все еще пишет песни, выступает на корпоративах.

С высоты прожитых лет артист не прочь при случае поделиться советом с молодыми девушками относительно эффективного поведения в отношениях с мужчинами. Судя по всему, рекомендации певец шоумен может дать самые профессиональные, ведь он является вице-президентом Всемирной благотворительной организации теоретиков профессионального модного секса, что бы это не значило.

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