После госпитализации Ротару пожаловалась Долиной на проблемы: «Тяжело»

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Виктория Андреева
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У звезды эстрады давно подозревают страшный недуг. Среди версий — болезнь Паркинсона. Но что на самом деле скрывает артистка?

Фото, видео: ТАСС / Новиков Максим; Instagram @larisa.dolina.official

Слухи о проблемах в жизни певицы Софии Ротару появились давно и были связаны в основном с ее здоровьем. Артистка никак не комментировала подозрения фанатов: не хотела выдавать личные секреты. К сожалению, как это обычно случается, «выдала» ее подруга.

На страничке в Instagram народная артистка России Лариса Долина выложила несколько кадров из закулисья шоу «Песня года». В перерывах между съемками дива подошла к Ротару, чтобы поздороваться и задать несколько вопросов о жизни. Та сообщила нечто неприятное, но потом, вдруг, увидев свет от камер мобильных телефонов, прекратила жаловаться на судьбу.

«Ничего… Тяжело…» — успела вымолвить София Ротару.

А после обе певицы передавали приветы фанатам и рассказывали, что очень редко видятся из-за большой загруженности. На лицах селебрити заметили некоторый испуг после внезапного включения камер: вероятно, никто не хотел, чтобы тихий диалог услышала вся Россия.

Спустя несколько часов после публикации видео в сторис Долина выложила пост с фотографией Ротару и обратилась к ней лишь с одним пожеланием.

«Сонечка, родная, пожалуйста, береги себя!» — написала звезда эстрады.

Instagram @larisa.dolina.official

Поклонники вновь заподозрили неладное: некоторые сочли, что своим комментарием Лариса Долина подтвердила версию о проблемах со здоровьем у Софии Ротару.

«Ротару — это любовь! Дай бог, чтобы все было хорошо»,

«Пожалуйста, радуйте нас своими песнями как можно дольше…»

«Сил вам, София, на долгие годы!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Софию Ротару госпитализировали с подозрением на смертельный недуг.

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