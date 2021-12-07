«Омикрон» в России: туристы из ЮАР рассказали о своих симптомах

У двух туристов, вернувшихся из Южной Африки, официально подтвердили «омикрон» — новый особо заразный штамм коронавируса. Их отправили на карантин. То, о чем предупреждали эпидемиологи все-таки произошло — «омикрон» проник в Россию, но пока удалось ограничить его распространение.

Что дальше? Ждать ли усиления карантинных мер по стране? Будут ли действовать против «омикрона» уже сделанные прививки? — такие вопросы корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов задавал ведущим экспертам страны.

Двое — с «омикроном». Еще восемь россиян, заразившихся ковидом в ЮАР, ждут подтверждения, какой у них штамм.

«Сегодня мы подтвердили инфицирование новым штаммом у нескольких людей путем полного геномного секвенирования. Изменения (характерны — Прим.ред.) для штамма «омикрон», — говорит руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

На карантине в подмосковном пансионате, куда поместили россиян после возвращения из Южной Африки, они проведут 14 дней. У некоторых поднялась температура. Эти эксклюзивные кадры мы получили от самих туристов, которые сейчас на изоляции.

«Сейчас температура 37,6. Взяли тест. Из-за того, что выявили температуру, решили отправить в другое место», — говорят туристы.

С повышенной температурой поселяют вот в такие комнаты. С постоянным наблюдением врачей.

«Из-за того, что температура. Отдельный бокс — на две недели», — сказали туристы.

«Омикрон» — в России. Было понятно, что это вопрос времени, когда супервирус проникнет через наши границы.

У него более 30 мутаций. Причем именно в короне. Модифицированные шипы, судя по всему, помогают быстрее проникать в клетку. Там размножаться и заражать все больше людей. Это называется повышенная трансмиссивность.

В ЮАР, где подтвержденных случаев «омикрона» больше всего, заражения идут в два раза быстрее, чем «дельтой» — предыдущей версией ковида.

«Что касается опасности, говорить рано. Он более заразный. Но о тяжести — (говорить — Прим.ред.) рано. Многие симптомы могут указывать на более легкое течение», — говорит Хафизов.

Сейчас «омикрон» зафиксирован в 40 странах. И список пополняется ежедневно. Заразившихся — официально — больше 200. В реальности, скорее всего, тысячи. Правда, во Всемирной организации здравоохранения замечают: пока новый штамм никого не убил.

«Что касается профиля тяжести, мы видели сообщения о случаях, когда „омикрон“ переходил от легкой степени к тяжелой. Есть некоторые признаки того, что у некоторых пациентов болезнь легкая, но опять же, это первые дни», — говорит эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове.

Двести официально подтвержденных случаев — мало для корректной статистики.

«„Дельта“ убивает порядка 2% зараженных. Если несколько тысяч, должны быть случаи летального исхода. Правда, они через три–четыре недели. Мы еще мало знаем», — говорит вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Кроме того, кажущаяся легкость «омикрона», возможно, объясняется недостаточной изученностью в разных возрастных группах. В ЮАР, где штамм получил наибольшее распространение, средний возраст населения — 28–29 лет. В России — около 40. Реакция на «омикрон» может быть принципиально иной.

Правда, есть и другой сценарий. Ученые из США привели данные первых исследований «омикрона». Возможно, штамм, мутируя в организме человека, взял генетический материал у вируса, который вызывает простуду. И стал более человеколюбивым. Эффективность существующих вакцин для борьбы с «омикроном» изучают. Но, как заявили в Академии наук, при необходимости адаптировать тот же «Спутник V» под новый штамм можно всего за две недели.