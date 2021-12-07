Тих и скромен: Опубликовано видео, снятое незадолго до смерти Рудинштейна
Опубликовано видео, снятое незадолго до смерти Марка Рудинштейна
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем
Выдающийся деятель искусства, кажется, предчувствовал кончину. В последние месяцы он был словно сам не свой.
Знаменитый кинопродюсер, основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн скоропостижно скончался 5 декабря. Поверить в трагедию не могут ни родные, ни близкие, ни товарищи усопшего. Каждый из поминает его по-своему. Звездный адвокат Александр Бенхин, к примеру, поделился одним из последних видео с творцом в Instagram: кажется, он уже тогда предчувствовал беду.
В кадре 75-летний Рудинштейн предстает очень тихим — его застали в гримерной вместе с коллегами по шоу-бизнесу. Среди них, к примеру, была вдова актера Николая Караченцова — Людмила Поргина. Селебрити что-то бурно обсуждали, решали, кто и какие билеты будет продавать на концерты, одни шутили, а другие смеялись. Марк Григорьевич же в это время скромно сидел в углу на стуле, вздыхал и внимал говорящим.
Пройдет несколько минут, и Рудинштейн покинет шумное помещение, медленно перебирая ногами.
«Вчера случайно нашел видео из своих сторис, снятых пару месяцев назад. В кадр там попал Марк Григорьевич Рудинштейн. К сожалению, его не стало. Человек он был очень интересный, креативный и нестандартный. Судьба у него тоже была нелегкая, но он очень достойно проходил все испытания. Очень жалко, что лучшие уходят так рано. Да будет благословенна память о нем», — подписал ролик Александр Бенхин.
Почитатели таланта Рудинштейна выражали глубокие соболезнования его близким и родным в комментариях к видео. Люди отмечали, что такой большой талант рождается очень редко, потому его гибель — настоящая трагедия.
Ранее 5-tv.ru назвал точную причину смерти Марка Рудинштейна.
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