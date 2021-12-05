Актер Мережко заявил, что Рудинштейн предсказывал свою смерть: «Я подохну скоро»

Российский киноактер, драматург и телеведущий Виктор Мережко в интервью 5-tv.ru признался, что был ошарашен новостью о смерти знаменитого режиссера и основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна. Он скончался в воскресенье, 5 декабря, в возрасте 75 лет. За несколько дней до смерти у Рудинштейна случился сердечный приступ. По словам его друга Виктора Мережко, Рудинштейн еще год назад говорил, что скоро его не станет.

«Год назад в качестве продюсера я предлагал ему один проект, но он уже плохо себя чувствовал, у него был жуткий сахарный диабет. Он задыхался. Я поехал к нему в больницу в Москве, мы прогулялись, пошли пообедали даже в какой-то ресторанчик, но он еле дышал и тяжело ходил и задыхался. Говорит, какое нафиг продюсерство? Я еле хожу, я подохну скоро. Я ему говорю, что ты все время умираешь? Но он такой, ты же знаешь что такое диабет, это страшная болезнь», — заявил Виктор Мережко.

В то же время актер заявил, что очень уважал Марка Рудинштейна, потому что он был невероятным человеком.

«Он был очень с юмором, потрясающий. Вообще личность такая мощная, яркая, неординарная. Я очень почитал его. Нежно, тепло к нему относился. У него много врагов, заслуженно или незаслуженно… Он был острым на язык, и принципиальным в своей оценке персон определенных и событий. Вы меня ошарашили», — заключил народный артист России.

По данным 5-tv.ru, кинодеятеля госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября, ему также диагностировали инсульт.

25 числа медики ввели знаменитого пациента в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. До сегодняшнего дня его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Кроме того, врачи говорили об отрицательной динамике. В воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.

Стоит отметить, за два месяца до сердечного приступа и инсульта продюсер уже оказывался на больничной койке — ему проводили экстренную операцию на сердце.

А в 2020-м советский и российский продюсер, актер и кинокритик объявил, что у него рак предстательной железы. Тогда Рудинштейн ограничил контакты с внешним миром, а день рождения планировал провести дома. Массовое празднование рисковало окончиться неприятными последствиями, ведь в стране в этот период действовал режим самоизоляции из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Однако звезде удалось пережить этот сложный период.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какой вклад внес Марк Рудинштейн в отечественную культуру.