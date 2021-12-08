Подруга звезды «Кадетства» Елены Захаровой впервые показала ее дочь

|
Ника Шумерская
1 024

Потерявшая десять лет назад ребенка актриса старается не афишировать личную жизнь, но в день рождения наследницы сделала исключение.

Подруга звезды «Кадетства» Елены Захаровой впервые показала ее дочь

Фото: Instagram @lenazaharova57

Потерявшая десять лет назад ребенка звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова старается не афишировать личную жизнь, и в сеть редко просачиваются фото ее близких и родных. Однако большое счастье от того, что жизнь звезды теперь скрашивает родившаяся в 2017 году наследница, актриса скрывать не стала.

«Рождение нового Человека, что может быть выше! Эмоции переполняют!» — написала она накануне.

Имя малышки Елена Захарова до сих пор не озвучила, счастливая мама не сделала исключения и в праздничный день.

Instagram @lenazaharova57

«Сегодня самому дорогому и любимому человеку — моей доченьке — исполнилось 4 года! Доченька, расти здоровой, счастливой и самой прекрасной! Спасибо, что ты выбрала меня!» — подписала она пост в социальной сети, где выставила собственное фото в ярких шариках на фоне растяжки «С днем рождения».

Захарова тщательно подготовилась к празднику, в качестве праздничного десерта был заказан торт розового цвета с фигурками из мультфильмов. Один из подарков милой малышке подарила знакомая актрисы, подписав фото именинницы с врученным букетом.

«К очаровательной девочке с нежным букетом белых роз», — прокомментировала Мария свой презент.

Instagram @maria___fish

Понимая и уважая чувства Елены, гостья сделала снимок девочки вполоборота, но даже по нему видно, что дочь Захаровой — миниатюрная и стильная малышка, напоминающая маму светло-русыми волосами. Юная модница для своего торжества оделась в стильные клетчатые брючки, черную блузку, дополнив образ черными лакированными башмачками.

Первенец Захаровой — Анна-Мария, девочка родилась в 2010 году и умерла восьмимесячной от острой менингококковой инфекции. В годовщину ее смерти Елена выставила фото погибшего младенца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родители публикуют фото умерших детей и опасно ли это.

-13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.85
-0.29 83.36
-0.35
Как преодолеть лень и эмоциональность мальчика-Рака, подобрав ему счастли...

Последние новости

19:40
Ангела Меркель попросила нового канцлера ФРГ Шольца исполнить ее желание
19:23
Тотьмянина напугала подписчиков фото с катетером — Ягудин переживает
19:20
Садальский рассказал, без чего не может уснуть Татьяна Кравченко
19:09
Какой напиток может предотвратить развитие рака
19:02
Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина
19:00
Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Воронеже из-за ЧП на борту

Сейчас читают

Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 6 по 19 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа