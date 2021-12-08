Подруга звезды «Кадетства» Елены Захаровой впервые показала ее дочь

Потерявшая десять лет назад ребенка звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова старается не афишировать личную жизнь, и в сеть редко просачиваются фото ее близких и родных. Однако большое счастье от того, что жизнь звезды теперь скрашивает родившаяся в 2017 году наследница, актриса скрывать не стала.

«Рождение нового Человека, что может быть выше! Эмоции переполняют!» — написала она накануне.

Имя малышки Елена Захарова до сих пор не озвучила, счастливая мама не сделала исключения и в праздничный день.

Instagram @lenazaharova57

«Сегодня самому дорогому и любимому человеку — моей доченьке — исполнилось 4 года! Доченька, расти здоровой, счастливой и самой прекрасной! Спасибо, что ты выбрала меня!» — подписала она пост в социальной сети, где выставила собственное фото в ярких шариках на фоне растяжки «С днем рождения».

Захарова тщательно подготовилась к празднику, в качестве праздничного десерта был заказан торт розового цвета с фигурками из мультфильмов. Один из подарков милой малышке подарила знакомая актрисы, подписав фото именинницы с врученным букетом.

«К очаровательной девочке с нежным букетом белых роз», — прокомментировала Мария свой презент.

Instagram @maria___fish

Понимая и уважая чувства Елены, гостья сделала снимок девочки вполоборота, но даже по нему видно, что дочь Захаровой — миниатюрная и стильная малышка, напоминающая маму светло-русыми волосами. Юная модница для своего торжества оделась в стильные клетчатые брючки, черную блузку, дополнив образ черными лакированными башмачками.

Первенец Захаровой — Анна-Мария, девочка родилась в 2010 году и умерла восьмимесячной от острой менингококковой инфекции. В годовщину ее смерти Елена выставила фото погибшего младенца.

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