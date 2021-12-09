На стиле: дизайнер рассказала, как модно и красиво украсить дом к Новому году

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 3 530

Дизайнер Даева рассказала, как модно украсить дом на Новый 2022 год

Фото, видео: Depositphotos / Subbotina; 5-tv.ru

Дизайнер интерьеров Зульфия Даева перечислила актуальные тренды праздничного украшения жилища.

До Нового года осталось не так много времени, и, если вы все еще в раздумьях, как сделать наступающие зимние каникулы запоминающимися, то прислушайтесь к советам эксперта 5-tv.ru: дизайнер интерьеров Зульфия Даева перечислила актуальные тренды праздничного украшения жилища.

Первое, что необходимо сделать, это определиться со стилем и выбрать один из тех, которые сейчас в тренде. Сейчас в моде главенствуют несколько направлений.

Скандинавский стиль

По мнению эксперта, скандинавский стиль, пожалуй, наиболее подходящий для зимнего времени года: уютный, домашний, в природной цветовой гамме.

Украшения: лесные зверушки (белочки, ежики, совушки), можно добавить оленей — олицетворение скандинавского стиля. В интерьере допускается обилие свечей, шишек, ягод, веточек и украшенных коряг.

 
 
 
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Публикация от Дизайнер Интерьеров Иркутск (@daeva_design)

Винтаж

Винтажный стиль характеризуется использованием в интерьере вещей прошлого века, чаще стилизованных, он может восприниматься как наивный, но его большой плюс — игривость и выразительность.

Украшения: игрушки из советского детства — как настоящие, так и реплики. Это могут быть космонавты, герои советских мультфильмов, Дед Мороз и Снегурочка, гирлянды из бумажных флажков.

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Эко-стиль

«Эко-стиль больше подойдет для загородного жилья. Важный элемент: елка должна быть не искусственная, а настоящая. На время праздника новогоднее деревце можно оставить в горшке с корнями, а затем высадить у себя на участке», — пояснила декоратор.

Элементы декора: засушенные ягоды, фрукты, шишки. Хитом станут засушенные дольки апельсина, которые не только привлекут яркостью, но и будут источать аромат цитрусовых, который ассоциируется с Новым годом и Рождеством.

Минимализм

Исключена вычурность: никаких гирлянд, завитушек и мишуры.

Украшения: простые геометрические игрушки.

Монохромные цвета: это не обязательно черно-белая гамма, это объекты в одном цвете, с допустимым использованием нескольких оттенков.

«Пример: белая ель с белыми шарами, или все шары — матовые черные. Не стоит этого бояться», — поделилась лайфхаком эксперт.

Цвета для встречи 2022 года

Тигр не приемлет кровавых оттенков, поэтому в этом году откладываем в сторону красные и бордовые оттенки.

Цвета нового 2022 года: синий, белый, золотистый, серебристый, бежевый, бирюзовый, мятный.

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Использовать их рекомендуется и в сервировке стола, в центр которого дизайнер посоветовала поместить композицию из еловых веток и декор из дерева. Свечи с ароматом корицы или свежеиспеченной булочки довершат праздничный образ вашего жилища, сделав его по-настоящему уютным и домашним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выбрать живую новогоднюю ель.

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