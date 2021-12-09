На стиле: дизайнер рассказала, как модно и красиво украсить дом к Новому году
Дизайнер Даева рассказала, как модно украсить дом на Новый 2022 год
Фото, видео: Depositphotos / Subbotina; 5-tv.ru
Дизайнер интерьеров Зульфия Даева перечислила актуальные тренды праздничного украшения жилища.
До Нового года осталось не так много времени, и, если вы все еще в раздумьях, как сделать наступающие зимние каникулы запоминающимися, то прислушайтесь к советам эксперта 5-tv.ru: дизайнер интерьеров Зульфия Даева перечислила актуальные тренды праздничного украшения жилища.
Первое, что необходимо сделать, это определиться со стилем и выбрать один из тех, которые сейчас в тренде. Сейчас в моде главенствуют несколько направлений.
Скандинавский стиль
По мнению эксперта, скандинавский стиль, пожалуй, наиболее подходящий для зимнего времени года: уютный, домашний, в природной цветовой гамме.
Украшения: лесные зверушки (белочки, ежики, совушки), можно добавить оленей — олицетворение скандинавского стиля. В интерьере допускается обилие свечей, шишек, ягод, веточек и украшенных коряг.
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Винтаж
Винтажный стиль характеризуется использованием в интерьере вещей прошлого века, чаще стилизованных, он может восприниматься как наивный, но его большой плюс — игривость и выразительность.
Украшения: игрушки из советского детства — как настоящие, так и реплики. Это могут быть космонавты, герои советских мультфильмов, Дед Мороз и Снегурочка, гирлянды из бумажных флажков.
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Эко-стиль
«Эко-стиль больше подойдет для загородного жилья. Важный элемент: елка должна быть не искусственная, а настоящая. На время праздника новогоднее деревце можно оставить в горшке с корнями, а затем высадить у себя на участке», — пояснила декоратор.
Элементы декора: засушенные ягоды, фрукты, шишки. Хитом станут засушенные дольки апельсина, которые не только привлекут яркостью, но и будут источать аромат цитрусовых, который ассоциируется с Новым годом и Рождеством.
Минимализм
Исключена вычурность: никаких гирлянд, завитушек и мишуры.
Украшения: простые геометрические игрушки.
Монохромные цвета: это не обязательно черно-белая гамма, это объекты в одном цвете, с допустимым использованием нескольких оттенков.
«Пример: белая ель с белыми шарами, или все шары — матовые черные. Не стоит этого бояться», — поделилась лайфхаком эксперт.
Цвета для встречи 2022 года
Тигр не приемлет кровавых оттенков, поэтому в этом году откладываем в сторону красные и бордовые оттенки.
Цвета нового 2022 года: синий, белый, золотистый, серебристый, бежевый, бирюзовый, мятный.
ТОП-9 модных трендов 2022 года
Использовать их рекомендуется и в сервировке стола, в центр которого дизайнер посоветовала поместить композицию из еловых веток и декор из дерева. Свечи с ароматом корицы или свежеиспеченной булочки довершат праздничный образ вашего жилища, сделав его по-настоящему уютным и домашним.
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