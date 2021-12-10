Соседов объяснил, почему российские знаменитости скрывают свою ориентацию

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Анна Павлова
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Музыкальный критик отметил, что в отечественном шоу-бизнесе известны всего несколько примеров каминг-аута.

Соседов объяснил, почему российские знаменитости скрывают свою ориентацию

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезды отечественного шоу-бизнеса боятся раскрыть свою сексуальную ориентацию из страха потерять аудиторию. Таким мнением поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

«Все делают легенду о себе. Сейчас благодаря интернету придумываются нереальные истории. Цель — популяризация, чтобы о тебе говорили, узнавали тебя по-другому. Они не делают каминг-аутов, потому что их аудитория преимущественно женская: девочки, девушки, женщины», — сказал он в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин».

Соседов добавил, что аудитория слушателей на 75% состоит из представительниц прекрасного пола.

Критик считает, что за рубежом ситуация совершенно полярная: там звезды привлекают новых слушателей тем, что совершают каминг-аут. На российской же эстраде, по его словам, известны всего несколько таких случаев.

Свои предпочтения в выборе партнера по жизни сам Соседов от публики не скрывает. Как напоминает «Вечерняя Москва», критику исполнилось 53 года и он все еще живет с мамой. Впрочем, родительница не задает наследнику вопросов о женитьбе. Как отмечает знаменитость, мама принимает его таким, какой он есть, и конфликтов на этой почве в семье не возникает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жорин назвал «юмористическим очерком» попытку засудить Джигана за гей-пропаганду.

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