Анна Шаплыкова подала на развод с Григорием Лепсом после 20 с лишним лет брака. Публике эта пара казалась идеальной. Зная, насколько велики соблазны в жизни артистов, поклонники вдохновлялись нежным союзом брутального музыканта и его утонченной белокурой музы. Но ни совместные годы, ни трое общих детей не спасли брак — по неизвестным пока причинам звездная пара решила начать новую жизнь свободными людьми.

Instagram @anna.leps

Отношения Лепса и Шаплыковой начинались очень романтично. Как признавался сам певец, едва увидев изящную блондинку, он потерял голову. Анна покорила его красотой, честностью и добротой. Исполнитель сделал все, чтобы завоевать ее сердце, но вот с предложением не спешил. Девушка оказалась не из робкого десятка, сама предложила пожениться. Позже Лепс шутил, что заставил любимую дожидаться его ответа.

Познакомились селебрити на дне рождения мужа Лаймы Вайкуле. Артист был и гостем, и выходил на сцену развлечь гостей. Среди них была и выпускница хореографического училища, танцовщица балета Вайкуле Шаплыкова. После выступления Лепс перешел в наступление. Очень скоро пара стала жить вместе, а свадьбу сыграли, когда Анна забеременела. В 2002 на свет появилась Ева, спустя пять лет Николь, а в 2010-м долгожданный сын Иван, которого в семье зовут Вано

Instagram @anna.leps

Анна стала второй супругой Григория Лепса. Первая избранница Светлана Дубинская училась вместе с исполнителем в музыкальном училище города Сочи. Там началась и карьера артиста, который, как известно, обрел истинную популярность и состояние уже после 40 лет. Светлана родила Лепсу дочь Ингу, которая позже нашла общий язык и с новой семьей отца.

Шаплыкова оставила танцевальную карьеру, взяла на себя заботу о детях и доме. Свой брак она всегда считала счастливым, не раз писала в социальных сетях о том, как важно беречь связь с партнером, сохранять нежность друг к другу и уважение. Почему же брак дал трещину — эту тайну пока фанаты разгадать не могут, а сами знаменитости никак ситуацию не комментируют.

Instagram @anna.leps

Еще более удивительным покажется известие о разводе, если взглянуть на совместные фото пары в социальных сетях. Два-три месяца назад они улыбались друг другу на общих снимках, обнимались, путешествовали. Вероятно, несмотря на решение расстаться, между родителями трех красивых наследников сохранились доброжелательные отношения.

Ранее 5-tv.ru выяснял, откуда появились жуткие шрамы, опоясывающие голову Григория Лепса и почему в последнее время музыкант сильно похудел. Поклонники не на шутку испугались за здоровье кумира.