Отказалась от карьеры ради любви: как живет жена Григория Лепса Анна Шаплыкова

Ради любви к музыканту экс-балерина из балета Лаймы Вайкуле оставила карьеру, но не простилась с танцем.

Певца Григория Лепса связывают со второй супругой Анной Шаплыковой более 20 лет семейной жизни. Ради этой любви экс-балерина из балета Лаймы Вайкуле когда-то отказалась от успешной карьеры и посвятила себя семье.

Анна с детства занималась хореографией. По ее признанию, танцы были мечтой, которая в итоге сбылась. С будущим мужем она познакомилась также благодаря танцам. Они встретились в 2000 году на праздновании дня рождения Лаймы Вайкуле, в балете которой выступала Шаплыкова. С той встречи девушка уже не выходила у артиста из головы.

Несмотря на наличие соперника — у Анны на тот момент был молодой человек — известный своей экспрессивностью Лепс взял ее напором и бесподобным обаянием. Не обошлось также без красивых ухаживаний и дорогих подарков.

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За годы семейной жизни Анна подарила супругу троих детей — дочерей Еву и Николь и сына Ивана, которого в семье называют Вано.

После рождения детей стало понятно, что вернуться к выступлениям на сцене у Анны уже не получится, ведь большой семье нужно уделять много внимания. До недавнего времени все были уверены, что в отношениях звездной пары царят гармони и полное взаимопонимание.

Несмотря на то, что Шаплыковой удалось реализоваться в роли матери и жены, танцы она не бросила и продолжает заниматься любимым делом уже для собственного удовольствия.

«Танец — это музыка тела. Это форма свободы и самовыражения, это способ познания мира и себя. Танец сформировал мой характер и сделал мое тело», — делится Анна со своими подписчиками в Instagram.

Судя по публикациям в соцсети, супруга артиста находится на Мальдивах и наслаждается отдыхом.

«И пусть весь мир подождет!», — написала она в то время, как общественность живо обсуждает слухи о разводе звездной пары.

Судя по информации на судебном портале, Анна Шаплыкова подала на развод с Лепсом еще 16 ноября. Первое заседание состоится уже через десять дней.

Сам Лепс демонстрирует поклонникам в соцсети видео со своего выступления. Судя по всему, работает артист, как всегда, на пределе возможностей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Григорий Лепс напугал поклонников болезненной худобой.