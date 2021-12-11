Умерла актриса Наталия Филиппова

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 002

Звезда посвятила театру 20 лет, играла на сцене и заведовала труппой. В кино сыграла лишь однажды — эпизод картины с Ириной Розановой «Помнишь запах сирени…».

Умерла актриса Наталия Филиппова

Фото: Benefistheatre.com

В возрасте 78 лет умерла актриса Наталия Филиппова. Об этом сообщили представители пресс-службы Московского драматического театра «Бенефис», которому она служила последние 20 лет. Артистка играла на сцене, а также занималась организационными вопросами в качестве заведующей труппой. Причина смерти не называется.

«Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что 8 декабря 2021 года скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова… Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах», — сказано на сайте театра.

Филиппова родилась 17 февраля 1943. Окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и стала работать в Театре на Покровке и Московском театре комедии. Сотрудничала также и Театром имени Маяковского.

Коллеги и зрители запомнили артистку по театральным работам в «Бенефисе» — роли Библиотекарши в спектакле «Полюби меня крепче жизни», матери Бальзаминова в музыкальной комедии «Сватовство по-московски», Тети в пьесе «Любовь. Фантазии. Инопланетяне…» и Марфы Михайловны Шуминой в «Невесте».

В кино Наталия Филиппова сыграла эпизодическую роль — врача в картине Бориса Галкина «Помнишь запах сирени…». Главную героиню сыграла народная артистка России Ирина Розанова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли последние дни Алены Мешковой, много лет руководившей благотворительным фондом Константина Хабенского. После продолжительной болезни женщина тихо ушла во сне в хосписе.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.61
0.01 83.12
-0.22
Навсегда изменят мир: какими будут дети, рожденные до лета 2022 года?

Последние новости

5:16
Три человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей в Кисловодске
5:06
Ученые рассказали о трех этапах старения
5:01
Пять роковых встреч Валентина Гафта
5:01
В России празднуют День Конституции. Тест на знание собственных прав и свобод
4:48
Нагиев почтил память Градского трогательной речью: «Осознать потерю невозможно»
4:30
Путин объяснил, что помогало народу России противостоять угрозам во все времена

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака
Ученые назвали самый полезный для сохранения зрения овощ
Какой простой напиток быстро очищает кровь от сахара
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа