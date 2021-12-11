В возрасте 78 лет умерла актриса Наталия Филиппова. Об этом сообщили представители пресс-службы Московского драматического театра «Бенефис», которому она служила последние 20 лет. Артистка играла на сцене, а также занималась организационными вопросами в качестве заведующей труппой. Причина смерти не называется.

«Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что 8 декабря 2021 года скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова… Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах», — сказано на сайте театра.

Филиппова родилась 17 февраля 1943. Окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и стала работать в Театре на Покровке и Московском театре комедии. Сотрудничала также и Театром имени Маяковского.

Коллеги и зрители запомнили артистку по театральным работам в «Бенефисе» — роли Библиотекарши в спектакле «Полюби меня крепче жизни», матери Бальзаминова в музыкальной комедии «Сватовство по-московски», Тети в пьесе «Любовь. Фантазии. Инопланетяне…» и Марфы Михайловны Шуминой в «Невесте».

В кино Наталия Филиппова сыграла эпизодическую роль — врача в картине Бориса Галкина «Помнишь запах сирени…». Главную героиню сыграла народная артистка России Ирина Розанова.

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