Разлучница? Судзиловская стушевалась после слов Баскова о разводе Лепса с женой

Супруга исполнителя хита «Рюмка водки на столе» подала на развод после 20 с лишним лет брака.

Весть о разрыве одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса Григория Лепса и балерины Анны Шаплыковой повергла в шок коллег артиста. На премии «Золотой Граммофон» Николай Басков настолько сильно впечатлился этой новостью, что не смог сдержать эмоций. При виде актрисы Олеси Судзиловской, с которой он позировал фотокорреспондентам, натуральный блондин вдруг бросил неожиданную фразу.

«А Лепс разводится», — сказал он, будто с упреком глядя на артистку.

Судзиловская после таких слов поменялась в лице: еще секунду назад она широко улыбалась, глядя в объектив фотокамер. Но одно мгновение — и на ее лице отразилось то ли непонимание, то ли растерянность. Означает ли это, что знаменитость в курсе и имеет отношение к размолвке знаменитостей, непонятно.

Среди коллег уже поползли слухи, что вероятной причиной расставания знаменитостей могла быть любовница певца, но никаких доказательств тому нет.

РИА / Екатерина Чеснокова

О разводе исполнителя хита «Рюмка водки на столе» с женой стало известно накануне, 10 декабря. Как выяснилось, инициатор бракоразводного процесса — Шаплыкова. Ее адвокат ранее заявила, что расставание — обоюдное решение и документы уже поданы в суд. Бывшие возлюбленные намерены расстаться без скандалов и взаимных обвинений.

Союз брутального музыканта-мачо и хрупкой танцовщицы продлился 20 с лишним лет. В их браке родились трое детей, двое из них еще несовершеннолетние. Но даже дети не смогли спасти брак, столько лет казавшимся идеальным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вышедший в свет без кольца Лепс рассказал о чувствах после развода с женой.