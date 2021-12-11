«Понуро доживать век?»: Миро рассказала, почему одобряет решение жены Лепса развестись

Блогер уверена, что супруга артиста находится в том возрасте, когда можно позволить себе не обращать внимания на стереотипы, если хочешь быть счастливой.

Звездный блогер Лена Миро не могла обойти вниманием самую громкую за последнее время новость в шоу-бизнесе — расставание певца Григория Лепса с законной супругой Анной Шаплыковой. Насколько известно, на развод подала именно жена артиста после 20 лет брака.

Миро призналась, что этот поступок вполне одобряет и связала его с возрастом Анны. По ее словам, женщина на пороге 50-летия уже не озабочена тем, как «заманить» мужчину своими прелестями, но это не значит, что пора поставить на себе крест.

«Это совершенно не означает, что нужно терпеть мужа, понуро доживать свой век, не жить, полноценно наслаждаясь своими — на самом деле еще очень большими — возможностями», — считает блогер.

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На этом этапе женщина вполне может позволить себе быть свободной от навязанных обществом стереотипов. При этом пытаться сохранить семью всеми силами ей ни к чему.

Именно такое принятие себя Миро назвала «совершенно адекватным» и «единственно правильным».

«Любой возраст накладывает ограничения — что 18, что 50. Ограничения эти разные, но каждый возраст дает и преимущества», — отметила блогер.

По мнению Миро, с таким отношением к жизни и в 50 лет женщина будет счастлива.

О разводе Григория Лепса с женой стало известно из информации на сайте столичного суда. Как выяснилось, супруга певца подала заявление еще 16 ноября. При этом, ни артист, ни сама Анна Шаплыкова это решение никак не комментируют.

По словам адвоката жены Лепса, развод будет спокойным и мирным, так как оба хотят сохранить добрые отношения ради троих общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Слава пофлиртовала с разводящимся Лепсом за кулисами «Золотого граммофона».