Умер режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев

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Светлана Шевченко
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Лауреату Госпремии СССР и Ленинского комсомола было 77 лет.

Умер режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев

Фото: ТАСС / Юрий Абрамочкин

Умер режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев. Лауреату Госпремии СССР и Ленинского комсомола было 77 лет.

Сергей Соловьев по праву вошел в плеяду культовых деятелей советской и российской эпохи.

Он родился в семье военного. До шести лет жил в Северной Корее. А в 60-е годы XX века на Ленинградском телевидении трудился в качестве рабочего.

В кино он пришел после окончания ВГИКа в 1969 году.

Среди его фильмов такие легендарные картины, как «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Гений», «Тюремный романс», «Асса», «Иван Тургенев. Метафизика любви», «Анна Каренина».

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