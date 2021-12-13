Сергей «Африка» Бугаев о Соловьеве: «Были в глубоком подполье и он протянул руку»

Любимым человеком, много сделавшим для него самого и для русского, неофициального искусства в целом назвал режиссера Сергея Соловьева актер и художник Сергей «Африка» Бугаев.

«Это огромная утрата. Это был мой любимый человек. Для меня много сделавший, очень много сделавший для русского, неофициального искусства. Мы работали вместе над таким очень специфическим проектом „Асса“. Встретились два поколения молодых подпольщиков в лице Курехина, Цоя, Гребенщикова, Новикова, Бугаева, — рассказал в комментарии для 5-tv.ru актер. — Мы были в глубоком подполье — и человек протянул руку на свой страх и риск, это были сложные годы, он проявил героические качества».

Бугаев подчеркнул, что огромной заслугой режиссера он считает «пожизненное стремление к свободному творчеству». Соловьев, по его мнению создал в картине «Асса» манифест двух поколений.

«Я его очень ценил. Мысль, что человека не увидишь — слезы накатывают. У него свой тип радости, уникальный человек в отношении оценки окружающих», — добавил актер.

Как сообщал 5-tv.ru, режиссер Серегей Соловьев умер 13 декабря в своей московской квартире на 78-м году жизни.