Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 142

Об уходе кинематографиста из жизни стало известно в понедельник, 13 декабря. Ему было 77 лет.

Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Тема:
Умер Сергей Соловьев

Режиссер и сценарист Сергей соловьев умер от сердечного приступа. Об этом 5-tv.ru сообщил источник во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). О дате и месте прощания станет известно позднее.

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Сергей Соловьев по праву вошел в плеяду культовых деятелей двух эпох: советской и российской. Создатель «Ассы» скончался на 78-м году жизни. Путь Соловьева в кино начался в 1969 году после окончания ВГИКа. Он родился в семье военного. До шести лет жил в Северной Корее. В 60-е годы на Ленинградском телевидении трудился в качестве рабочего.

За многолетнюю творческую карьеру Сергей Соловьев снял десятки картин, полюбившихся нескольким поколениям зрителей: «Асса», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Гений», «Тюремный романс».

Фильмы режиссера удостаивались крупнейших мировых кинонаград. За работу над картиной «Сто дней после детства» Сергей Соловьев получил премию «Серебряный медведь» Берлинского международного кинофестиваля. Лента «Чужая белая и рябой» в 1986 году получила специальный приз жюри Венецианского фестиваля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Герман-младший назвал умершего Соловьева главным режиссером эпохи перестройки.

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