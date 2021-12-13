Кинодеятель встретит возлюбленную еще в 70-х и пригласит на главную роль в своем фильме. Свои чувства они пронесут сквозь года, но сохранить брак не сумеют.

Умер культовый режиссер «Ассы» и «Анны Карениной» Сергей Соловьев. За свою долгую и яркую жизнь кинодеятель был женат трижды, и только любовь к третьей супруге — Татьяне Друбич — мэтр отечественного кинематографа пронес через всю жизнь.

Они встретились, когда артисту было 30. Он увидел юную Таню и потерял сон. Знакомство с молодым режиссером для Друбич было билетом в жизнь. Она сыграет главную роль в его ленте «Сто дней после детства». Режиссер пришел в восторг, когда увидел — как настолько юная девушка раскрепощено держаться перед камерой.

Они часто молчали, просто глядя друг другу в глаза. Соловьев признавался, что ощутил небывалое тепло и привязанность к человеку, которого, казалось, бы знает совсем недавно. Тогда он еще не подозревал, что это чувство привязанности он пронесет через всю жизнь.

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Тане светила блестящая карьера, если бы не одно «но»: девушка не мечтала о славе, прагматичная и деловитая, она хотела быть врачом. Она отказалась от обучения в мастерской Сергея Бондарчука, куда ее пригласил сам режиссер «Войны и мира», и поступила в мединститут. Что интересно, ее кинокарьера не оборвется. Как будто вопреки ее воле, Друбич появится еще в 30 картинах, и в каких! — «Десять негритят», «Асса», «Храни меня, мой талисман».

А пока — начало 80-х. Режиссер и юная актриса стали видеться все чаще. Профессиональные отношения переросли в близкую дружбу, а потом и в любовь. Поговаривали, что их роман начался тогда, когда вторая жена Соловьева — Марина Кушнерова — только-только родила единственного сына режиссера Дмитрия.

В окружении знаменитостей будут говорить, что Таня для знаменитого кинодеятеля — главная муза. При этом сам Соловьев грозно выступал против этого слова и признавался, что они с Таней «содрогаются», когда слышат его. И при этом замечал: в ней он находит весь тот смысл, которое способно передавать слово «женственность». Такой Таня для него и была: чувственной, притягательной.

«Он человек из ряда вон. Не буду говорить слово „выдающийся“, но это действительно так. Это самый умный человек, которого я встречала за свою жизнь. Еще моя мама. Сергей многому меня научил, наставил на нужный путь», — рассказывала актриса в интервью журналистке Екатерине Гордеевой.

РИА / Сергей Пятаков

Они поженились в 1983 году. К тому времени Соловьев снимет девушку еще в одном своем фильме «Наследница по прямой». Через год у супругов родится дочка Аня. Но даже совместный ребенок и большая любовь не смогут сохранить брак.

Они разведутся через семь лет. Причину расставания так и не раскроют. Эта тайна породит уйму слухов о том, что кто-то из них якобы завел интрижку на стороне, но доказательств тому нет. И даже после развода бывшие возлюбленные сохранят нежные отношения и будут с любовью отзываться друг о друге долгие годы.

«Мы с Таней уже 50 лет вместе», — как-то делился режиссер.

Ныне Татьяна Друбич в кино играет редко. Она успешно ведет свой бизнес и признается: когда просят заполнить анкету, в графе «профессия» всегда пишет «врач» — таково ее призвание. На экран звезда возвращается только для по-настоящему больших ролей. В 2009 году Соловьев снимет «Анну Каренину», на главную роль позовет свою любовь и музу (пусть ему и не нравилось это слово) — Таню Друбич.

Сергей Соловьев ушел из жизни в возрасте 77 лет. В историю отечественного кино он навсегда вписал свое имя, сняв такие культовые картины, как «Асса», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Гений», «Тюремный романс». Причины смерти знаменитого режиссера пока не уточняются.

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