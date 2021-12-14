🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 декабря, растущая Луна находится в знаке Тельца, а ночью прошел пик метеорного потока Геминиды. Звезды в этот день будут на стороне тех, кто сможет сиять столь же ярко, как они. Не бойтесь рискнуть и ворваться в приоткрывшуюся дверь, которая так долго была закрыта. Если же сил на подвиги нет, ничего страшного. Лучше всего заняться любимым делом и посвятить себя самоанализу и планированию.

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♈ Овен

Каждый человек рождается со склонностью к определенным вещам. Однако только врожденных качеств недостаточно, навыки даже в любимом деле нужно постоянно развивать и оттачивать. Звезды хотят, чтобы вы задумались, какими сильными сторонами Вселенная одарила именно вас. Можете ли вы с их помощью принести пользу миру?

Космический совет: задействуйте свои сильные стороны на максимум.

♉ Телец

Все эти разговоры о пробуждении, просветлении и тысяче различных способов достичь прозрения слишком утомляют. Правда в том, что у каждого свой метод. Сегодня звезды призывают применить свой. Поухаживайте за домашними растениями, сделайте уборку или выберетесь на долгую прогулку — неважно. Главное — разобраться со своими мыслями.

Космический совет: займитесь любимым делом и обдумайте все без спешки.

♊ Близнецы

Пик звездопада Геминиды сосредоточил энергию Вселенной в вашу пользу, Близнецы. Сегодня вы можете обнаружить, что двери, которые так долго были закрыты, наконец-то стоят перед вами нараспашку. Входите без тени сомнений — звезды уверяют, вас ждет успех.

Космический совет: вам сегодня улыбнется большая удача — используйте ее по максимуму!

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♋ Рак

Ограничения или возможности — что вы выберете, Раки? Кто несет ответственность за то, что вы останавливаетесь на полпути? Хватит играть роль «жертвы». А еще научитесь уже выпускать свой гнев наружу. Освободившись от негативных переживаний, которые душат вас, вы получите пространство для радости.

Космический совет: научитесь выпускать пар, окружающие пусть потерпят.

♌ Лев

Иногда нужно просто смириться с тем, что некоторые люди будут учить нас жизни. К несчастью, часть из них обожает провоцировать конфликты и выводить других из себя. Не поддавайтесь сегодня на подобные провокации. Помните, что даже у неприятных людей есть чему поучиться.

Космический совет: избегайте сегодня конфликтов.

♍ Дева

Задумайтесь о своей работе, Девы. Вы часто идете на компромисс и многие стали этим пользоваться. Сейчас вам просто необходимо найти баланс, попробовать понять, что делает вас по-настоящему счастливыми. Резкая смена деятельности или шаг, который от вас никто не ожидает — сегодня станет пропуском в новую жизнь.

Космический совет: сделайте то, о чем давно мечтали.

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♎ Весы

Энергии Вселенной бывают совершенно противоположными. Их столкновение в конечном счете создает гармонию. Сегодня звезды призывают вас подумать о том, как вы справляетесь с противоречиями. Можете ли вы быть мягким, но настойчивым или скромным, но смелым? Сегодня вам пригодится тонкий подход к окружающему миру.

Космический совет: пришло время сделать шаг вперед и заявить о себе.

♏ Скорпион

В эти зимние дни легко спуститься по нисходящей спирали. Сегодня вам не нужно искать солнечный свет там, где его нет. Однако вам также не нужно изолировать себя от людей, которые заботятся о вас. Они, скорее всего, неожиданным образом найдут для вас время и силы, если вы предложите или согласитесь на встречу.

Космический совет: перестаньте хандрить и проведите день как можно лучше.

♐ Стрелец

Сегодня звезды просят вас задуматься о важности созидания. Причем вам нужно переключить свое внимание на локальные, а не глобальные цели. Подумайте, чего вы хотите достичь в ближайшие недели. Какие люди, вещи или занятия должны появится в вашей жизни? Когда получите ответы, приступайте к работе для получения желаемого.

Космический совет: новый проект ждет, когда вы к нему приступите.

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♑ Козерог

Пришло время сделать то, что у вас получается лучше всего — взглянуть на картину целиком. Как вы хотите, чтобы выглядели следующие несколько лет? Уделите время планированию, а также поиску мест, которые вас вдохновляют. Возможно, пора отправиться в поездку подальше от большого города, чтобы обрести новые цели.

Космический совет: сегодня звезды призывают вас заняться планированием на следующие несколько лет.

♒ Водолей

Никто не может сделать некоторые вещи так, как вы, Водолеи. Вот в чем ваша ценность — в уникальности и стремлении жить на своих условиях. Сегодня вам нужно найти себе дело, которое послужит обществу. Обретите цель и покажите всем свою магию. Вы здесь не для того, чтобы бороться за лучшее рабочее кресло, а для того, чтобы творить волшебство!

Космический совет: играйте только на своих условиях.

♊ Рыбы

Сегодня вам нужно задействовать силу слова. Настройтесь на лунные потоки. Сегодня они как никогда могущественные. Наступило время сдачи и освобождения; очистки эмоционального мусорного бака, чтобы вы могли начать все заново. Составьте список ментальных вещей, от которых вы хотите избавиться — например, страха перед величием — и предайте их священному огню.

Космический совет: начните жизнь с чистого листа.

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