Если женщине не нравится удовлетворять мужчину орально, на то может быть веская причина. А вы задумывались?

Полноценный секс — важная составляющая жизни мужчин. У каждого, конечно, есть свои предпочтения, но, как уверяют эксперты, ни один из представителей сильного пола никогда не откажется от оральных ласк. Их отсутствие может быть только в одном случае — по какой-то причине вторая половинка отказывается ублажать своего любовника. Часто это происходит из-за «невкусного» эякулята.

Что делать, если вкус «не тот»?

Медики и сексологи уверены: чем чаще женщина удовлетворяет мужчину орально, тем быстрее привыкает к его семенной жидкости. Запах и цвет, как выяснилось, полностью зависят от рациона кавалера. Если перед минетом он готов соблюдать несложную диету — значит, довольны будут оба партнера.

Как отмечает WMJ.ru, сомневающимся в себе мужчинам лучше почаще пить свежевыжатые соки из фруктов. Особенно приятный вкус сперме придает ананас. Кроме того, важно регулярно употреблять фруктовые салаты или отдельные фрукты: манго, киви, персики, дыни. А вот от яблок лучше отказаться — семенная жидкость будет совсем «пустой» и малоприятной.

Не стоит забывать и про зелень: идеально подойдут петрушка, укроп и сельдерей. Если хочется, чтобы сперма была сладкой — в ограниченных количествах можно есть йогурты или морепродукты. Например, 200-300 граммов креветок на ужин дадут прекрасный результат.

От чего отказаться?

Мужчинам, заботящимся о своих партнершах, лучше забыть про капусту и спаржу — от них семенная жидкость будет пресной и даже горьковатой. Также в течение дня перед оральными ласками не стоит увлекаться острой, копченой и соленой пищей. От мяса лучше отказаться перед минетом, но если это невозможно, стоит перейти на диетические курицу или индейку.

Безусловно, стоит помнить о том, что никотин, алкоголь, кофе и тем более запрещенные вещества дурно влияют на качество спермы. Если семенная жидкость часто бывает горькой, то важно убрать из рациона также чеснок и брокколи.

Медики напоминают: если горькая сперма беспокоит постоянно, значит, лучше пройти полное обследование. Возможно, это особенность конкретного мужчины. Но не исключено, что есть и серьезные заболевания.

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